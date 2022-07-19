بوتين في حالة حرب مع أوروبا... طريقة واحدة فقط لإيقافه!

كموجات الصدمة الناتجة عن صاروخ متفجر، تتحرك حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حافة أوروبا بسرعة نحو الغرب، وتشق طريقها عبر الأبواب الأمامية للمنازل والشركات وأماكن العمل من برلين إلى برمنغهام. وتسبب تداعياتها أحداثا سامة من عدم الاستقرار والمشقة والخوف.

وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "فان فكرة أن الصراع في أوكرانيا يمكن أن يقتصر على البلاد فحسب وأن العقوبات الغربية وإمدادات الأسلحة ستوقف الروس كانت دائمًا مجرد هراء. الآن، غاضبًا من مقاومة كييف العنيدة وبظل عزمه الشديد على معاقبة معاقبيه، بات هدف بوتين إضعاف أوروبا. من خلال تسليح الطاقة والغذاء واللاجئين والمعلومات، ينشر الزعيم الروسي الألم الاقتصادي والسياسي، ويخلق ظروف الحرب للجميع. وبدأ يلوح في الأفق شتاء أوروبي طويل بارد ومليء بالكوارث من نقص الطاقة والاضطرابات. إن عمليات زعزعة الاستقرار في روسيا، والتلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي، والهجمات الإلكترونية، والحديث الدبلوماسي المزدوج، والابتزاز النووي، بالإضافة إلى المذابح التي لا هوادة فيها للمدنيين في أوكرانيا، لن تؤدي إلا إلى تكثيف حالة الحصار في أوروبا في الأشهر المقبلة. كما وإن الاعتقاد الخيالي للغرب بأنه يمكن أن يتجنب التصعيد على مستوى القارة بدأ يتلاشى بسرعة. وعلى الرغم من أن المسؤولية لا تقع على حرب بوتين بالكامل، تواجه أوروبا الآن تحديات أساسية أكبر أو أكبر من الانهيار المالي لعام 2008، أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو الوباء. ومع ذلك، فإن العديد من السياسيين في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يعيشون حالة إنكار".

وتابعت الصحيفة، "إن رفوف السوبرماركت الفارغة وتكاليف المعيشة الباهظة وانخفاض الأجور والإضرابات والاحتجاجات في الشوارع جميعها تشير إلى حدوث انهيارات على غرار سريلانكا. هل الأمر مبالغ فيه؟ كلا. إن رد الفعل، الذي أثاره اليمين المتطرف المعجب ببوتين، يستجمع قوته بالفعل في اليونان وإيطاليا وهولندا وإسبانيا. ومن المتوقع أيضًا حدوث انهيار في تضامن الاتحاد الأوروبي حيث تتنافس الحكومات الوطنية على الموارد الشحيحة. ومن المقرر أن تنشر بروكسل "خطة الاستعداد لفصل الشتاء" هذا الأسبوع. لكن أحكام هذه الخطة غير واضحة وغير قابلة للتنفيذ. فالسياق الأوسع هو عدم وجود سياسة طاقة متفق عليها ومطبقة على مستوى الاتحاد الأوروبي. على الرغم من تعهدات التعاون الثنائي، فإن قطعًا روسيًا كاملًا يمكن أن يحرض الدولة ضد الدولة، ويزيد من تضخم الأسعار، ويقسم التحالف المناهض لموسكو. في ظل سيناريو مشابه، سيطالب بوتين بتخفيف العقوبات مقابل استئناف الإمدادات، تمامًا كما حاصر الحبوب في البحر الأسود. تتخذ ألمانيا، التي تعتمد على الاستيراد، بالفعل خطوات أحادية الجانب بحثًا عن موردي نفط وغاز بديلين. باتت حالة الطوارئ الوطنية أقرب بعد أن أوقفت موسكو خط أنابيب نورد ستريم 1 يوم الاثنين الماضي. يخشى الكثيرون في برلين (ويأمل بعض دعاة حماية البيئة) أن يصبح الإغلاق - وأي تقنين لاحق - دائمًا".

وأضافت الصحيفة، "أعرب روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني، عن قلقه العلني بشأن "الكابوس السياسي"، وحذا برونو لومير، وزير المالية الفرنسي، حذوه الأسبوع الماضي وتنبأ بقطع وشيك للغاز. كما لو أن بؤس الملايين المتصاعد لم يكن مخيفًا بدرجة كافية، فكّر أيضًا في تأثير الحرب الضار على جهود مكافحة أزمات المناخ والتنوع البيولوجي. في المملكة المتحدة وأماكن أخرى، تبدو أهداف صافي الانبعاثات الصفري في خطر متزايد من التخلي عنها. ولفت فرانس تيمرمانز، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إلى أن أوروبا تواجه "صراعًا قويا للغاية" هذا الشتاء بشأن أسعار الطاقة، ويجب أن تحقق عودة قصيرة الأجل إلى الوقود الأحفوري. مرة أخرى، تعمل ألمانيا على زيادة إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم. ومرة أخرى، يتطلع الغرب إلى شيوخ نفط الخليج من أجل الخلاص. قد يؤدي الشتاء الأوروبي الفوضوي إلى توتر العلاقات الأميركية. وبالمقارنة، فإن تعافي أميركا بعد الوباء أكثر تقدمًا، واقتصادها أكثر مرونة، وتكاليف الطاقة أقل بكثير. ومع ذلك، فإن قيادة الرئيس الأميركي جو بايدن الحذرة للغاية لحلف الناتو هي التي قادت أوروبا إلى هذا المأزق الجيوسياسي، حتى مع انخفاض اليورو الضعيف إلى ما دون دولار واحد".

ورأت الصحيفة أنه "بالنسبة للأوروبيين، فإن كل الحروب محلية. أما بالنسبة للأميركيين، كما هو الحال دائمًا، كل الحروب تدور على الأراضي الأجنبية. لم تكن العقوبات والمساعدات الاقتصادية وغيرها من الإجراءات غير العسكرية التي فضلها بايدن كافية لإخضاع بوتين. يشك بعض المراقبين في أن حالة الجمود التي تؤثر سلباً على روسيا تناسب الأغراض الأميركية، مهما كانت الأضرار الجانبية. لكن في الوقت الحالي، فان بوتين هو من يسبب النزيف لأوروبا. إن العقوبات تأتي بنتائج عكسية أو تطبق بشكل سيء. ها هي خزانات الطاقة لديه ممتلئة. وبغض النظر عن الأوكرانيين، تشعر البلدان الأوروبية والنامية الأقل ثراءً بالألم بشكل غير متناسب. ومع تنامي عدم الاستقرار، فإن الاختلاف بين الولايات المتحدة وأوروبا سوف يغذي الضغط لتغيير المسار. إن طريق الهروب الواضح هو اتفاق التخلي عن الأرض مقابل السلام مع بوتين، المتفق عليه فوق جثث الأوكرانيين. إذا عادت روسيا إلى العمل كالمعتاد، فسيخفف ذلك من معاناة أوروبا - وإن لم تكن على الأرجح معاناة أوكرانيا. ومع ذلك، فإن مثل هذه الصفقة ستكون أيضًا بمثابة كارثة سابقة للسلام والأمن في المستقبل عبر القارة وعلى مستوى العالم أيضًا. فقط فكر في تايوان أو إستونيا. سوف يقضي الامر على وحدة السيادة لأوكرانيا الديمقراطية".

وبحسب الصحيفة، "لحسن الحظ، هناك بديل: استخدام قوة الناتو الساحقة لتغيير المد العسكري بشكل حاسم. إن العمل الغربي المباشر والموجه والقوي لصد حشد روسيا المثير للاشمئزاز ليس تصويتًا على اندلاع حرب عالمية ثالثة. إنها الطريقة الوحيدة الممكنة لإيصال هذا الرعب المتصاعد إلى نتيجة سريعة مع ضمان ألا يستفيد بوتين من مذبحة خارجة عن القانون. عازمًا على إحداث أقصى قدر من الاضطراب، يهدد بوتين علنًا قلب الديمقراطية الأوروبية. من الواضح أن شيئًا سيئًا سيحدث على الأرجح ولا يجب تجاهله بعد الآن. يجب أن يتحرك الناتو الآن لإجبار القوات المهاجمة لبوتين على العودة إلى داخل حدود روسيا المعترف بها. فليست أوكرانيا وحدها التي يجب إنقاذها،إنما أوروبا أيضاً".