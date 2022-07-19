هل كانت رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط تستحق العناء؟

تم استقبال الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الجمعة في مدينة جدة السعودية، كجزء من برنامج حافل امتد على أربعة أيام، تنقل في خلاله من إسرائيل والضفة الغربية إلى القمة الإقليمية للدول العربية والتي استضافتها المملكة المملكة العربية السعودية. كان جدول الأعمال حافلاً، حيث سعت إدارة بايدن إلى إعادة تموضع القيادة الأميركية في الشرق الأوسط بمهارة والتحرك على طول التقارب الإسرائيلي مع مجموعة ناشئة من الشركاء العرب.

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وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "إلا أن اللقاء مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي يعتقد مسؤولو المخابرات الأميركية أنه المسؤول عن المؤامرة التي أدت إلى مقتل المعارض السعودي والصحافي في الواشنطن بوست جمال خاشقجي، كان الحدث الأبرز في الرحلة. تم نشر الصورة بسرعة من قبل وسائل الإعلام الحكومية في المملكة وأثارت غضبًا عالميًا. رأى نشطاء حقوقيون خيانة للقيم وتذكيرًا بالإفلات من العقاب. وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش"، إن الاجتماع "يشير إلى قبول ولي العهد الآن". وقال فريد رايان الناشر والرئيس التنفيذي لواشنطن بوست في بيان: "كان السلام بيدين مغلقتين على شكل قبضة بين الرئيس بايدن ومحمد بن سلمان أسوأ من المصافحة - كان مخزياً. لقد أظهر مستوى من الحميمية والراحة يوفر لمحمد بن سلمان الخلاص غير المبرر الذي كان يسعى إليه بشدة". كانت هناك قراءات بديلة أيضًا، حيث شعر المحللون بحالة جمود بين الزعيمين. قال جون ب. ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، لصحيفة "ذا بوست"، "المصافحة بالقبضة هي علامة أخرى على أن الرئيس لم يكن على سجيته، وأنها ليست علاقة ثنائية دافئة. وقد لا تصبح علاقة ثنائية دافئة في ظل حكم بايدن، لكنها تبقى علاقة"."

وتابعت الصحيفة، "كانت هناك روايات متضاربة حول مدى قسوة بايدن خلال ساعات من الاجتماعات المغلقة، حيث أشار السعوديون إلى أن بايدن لم يواجه محمد بن سلمان مباشرة بشأن وفاة خاشقجي، بينما أصر الرئيس الأميركي على أنه فعل ذلك. حقيقة الوضع، بغض النظر عن إصرار البيت الأبيض على التزامه بحقوق الإنسان، هو أن الإلحاح الملحوظ للحظة الجيوسياسية يفوق أي غضب عالق شعر به في واشنطن بسبب سوء سلوك الملوك العرب. قال بايدن خلال ملاحظاته الأخيرة أمام تحالف من قادة دول الخليج العربي وقادة بعض الدول المجاورة: "إن الولايات المتحدة لديها نظرة واضحة الى التحديات في الشرق الأوسط وحول المكان الذي نمتلك فيه أكبر قدرة للمساعدة في تحقيق نتائج إيجابية". وأضاف: "لن ننسحب ونترك الفراغ لتملأه الصين أو روسيا أو إيران"."

ورأت الصحيفة أن "بايدن عاد أدراجه مع القليل من الإنجازات الموضوعية لإظهارها. في أعقاب الأشهر القليلة الفوضوية في أسواق الطاقة، لم يأتِ بايدن بأي ضمانات من السعوديين والإماراتيين لتعزيز إمدادات النفط العالمية. لم يكن هذا مفاجئًا بشكل خاص. وكان الخبراء قد حذروا قبل بدء رحلة بايدن من أن الرياض وأبو ظبي لديهما قدرة إضافية محدودة لضخها في الأسواق. قدم بايدن مليار دولار من التمويل الأميركي للمساعدة في معالجة الجوع في أجزاء من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقدم قدرًا أقل من المساعدة الاقتصادية للفلسطينيين. لكن هذه المساعدة لم تلقَ ترحيباً من قبل العديد من الفلسطينيين، الذين شعروا أن تطلعاتهم في إقامة دولة قد تلاشت، وأن الإدارات الأميركية المتعاقبة تدعم الوضع الراهن الذي لا يؤدي إلا إلى تعميق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. قالت مريم البرغوثي، الكاتبة والناشطة الفلسطينية، لصحيفة فاينانشيال تايمز: "لقد فعل تماماً مثل سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب: التركيز على الازدهار الاقتصادي دون معالجة المشاكل الحقيقية". وأضافت: "نحن لا نحتاج المال. نريد إزالة نقاط التفتيش، وإزالة الضغوط الإسرائيلية ليس فقط عن المستشفيات ولكن عن المؤسسات الثقافية". كتب جدعون ليفي في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن "حل الدولتين مات منذ زمن طويل، وكذلك الآن خيار الفلسطينيين الاستراتيجي بالاعتماد على الغرب في كفاحهم من أجل حقوقهم الوطنية"."

وبحسب الصحيفة، "بالنسبة لبايدن، كان الاتجاه الحقيقي للزيارة أكثر أهمية. يأمل المسؤولون الأميركيون في إعادة تموضعهم في المشهد الجيوسياسي المتغير في المنطقة، حيث تعمل إسرائيل ومجموعة من الممالك العربية على تعزيز التعاون في مواجهة العداء المتبادل لإيران. هيمن الخطاب القاسي على النظام في طهران - وليس الحقوق الفلسطينية في إسرائيل أو الحقوق المدنية للمعارضين في الأنظمة الاستبدادية العربية - على الإجراءات. قد تعيد المبادرات الدبلوماسية الجديدة أيضًا تعريف المنطقة: في وقت سابق من الأسبوع الماضي، شارك بايدن في اجتماع افتراضي لكتلة "I2U2"، التي تجمع إسرائيل والهند والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة. أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بقرار السعودية فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية باعتباره "الخطوة الرسمية الأولى للتطبيع مع السعودية". ومع ذلك، كان المسؤولون السعوديون أقل حماسًا في العلن بشأن هذه النتيجة، مؤكدين أن مرور هذه الرحلات لا يعني أن هناك خطوات أخرى قيد التنفيذ. وقالوا إن التطبيع مع إسرائيل لا يزال مرهونا بقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. وقال حسين إيبش، الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، لكاتب المقال إن "أي شخص كان يتوقع قائمة مليئة بالإنجازات كان ينظر إلى الزيارة الخاطئة. بايدن لم يذهب بقائمة مرجعية بل أجندة طويلة المدى". إن المناقشات حول أسعار النفط، والخلافات حول حقوق الإنسان، والمفاوضات من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار في اليمن هي أمور عادة ما يتم التعامل معها بهدوء مع المحاورين. وأضاف إيبيش: "سارت الرحلة كما كان متوقعًا، وبطريقة دقيقة للغاية، حققت الكثير من خلال توضيح جدية واشنطن بشأن قيادة تحالف أمني فضفاض ولكنه قوي في المنطقة". وكان محللون آخرون أقل اقتناعا. قالت رندة سليم، زميلة أولى في معهد الشرق الأوسط، لكاتب المقال، "كانت الرحلة تستحق العناء لمضيفيه في إسرائيل والمملكة العربية السعودية الذين حصل كل منهم على ما يريده: حرية كاملة في العمل لاستمرار نظام الفصل العنصري في إسرائيل وإنهاء رسمي لوضع ولي العهد السعودي ".

وختمت: "من غير الواضح ما الذي حصلت عليه الولايات المتحدة من هذه الرحلة"."