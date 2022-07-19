Advertisement

عربي-دولي

في مصر... مقتل 22 شخصاً بحادث سير مروع!

Lebanon 24
19-07-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-972588-637938271733686703.jpg
Doc-P-972588-637938271733686703.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي 22 شخصا مصرعهم وأصيب 33 آخرين في حادث اصطدام حافلة نقل جماعي بسيارة نقل مقطورة.


ووقع حادث تصادم الحافلة بسيارة النقل على الطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو 93 بمركز ملوي.

وتشير البيانات الأولية للحادث إلى أن سيارة النقل كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير أحد الإطارات فاصطدمت بها من الخلف الحافلة القادمة من محافظة سوهاج والمتجهة إلى القاهرة.
 
(سكاي نيوز)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:26 | 2022-07-19
05:30 | 2022-07-19
04:30 | 2022-07-19
04:00 | 2022-07-19
03:30 | 2022-07-19
03:00 | 2022-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website