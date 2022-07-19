Advertisement

عربي-دولي

ماكرون: الشراكة التي نعززها ستقرّب الإمارات وفرنسا أكثر

Lebanon 24
19-07-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-972648-637938346295826608.jpg
Doc-P-972648-637938346295826608.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين بلاده والإمارات.

وقال ماكرون في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "الشراكة الاستراتيجية التي نعززها ستقرّب الإمارات وفرنسا أكثر من أي وقت مضى".
Advertisement

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الشراكة مع الإمارات تشمل مجالات الأمن والدفاع والطاقة وتقنيات المستقبل والفضاء والثقافة والتعليم.

وبحضور رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس ماكرون خلال مأدبة عشاء رسمية أقيمت في قصر فرساي، يوم الاثنين، أطلق الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لــ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، وباتريك بويانيه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة " توتال إنرجي"، مجلس الأعمال الفرنسي الإماراتي.
 
ويهدف المجلس إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين في مجالات الطاقة والنقل والاستثمار.

ويعد تأسيس مجلس الأعمال الفرنسي الإماراتي تتويجاً لجهود القطاع الخاص في كل من الإمارات وفرنسا، ودليلا على رغبة البلدين الصديقين في تطوير علاقتهما الاقتصادية.

وتتمثل أهداف المجلس في تعزيز التبادلات الاقتصادية، وإتاحة المجال للقطاع الخاص في كل من الإمارات وفرنسا للتواصل مع صنّاع القرار من القطاع العام، وكذلك تحديد وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويضم المجلس 18 رئيساً تنفيذياً من البلدين جرى اختيارهم بناءً على فرص الأعمال واهتمام شركاتهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والإمارات.

ويجتمع أعضاء المجلس مرة واحدة على الأقل في العام، بحضور سفيري الدولتين، بالتناوب بين فرنسا والإمارات.

وأنشأ مجلس الأعمال مجموعات عمل متخصصة للطاقة والصناعة والتكنولوجيا والنقل والاستثمار، وتهدف هذه الخطوة لضمان صياغة خطة عمل فعالة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ستقدم كل مجموعة توصيات في مجال تخصصها لتعزيز التبادل الاقتصادي بين الإمارات وفرنسا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2022-07-19
10:25 | 2022-07-19
10:17 | 2022-07-19
10:01 | 2022-07-19
09:30 | 2022-07-19
09:10 | 2022-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website