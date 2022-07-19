تركيا تكثف تعزيزاتها في الشمال السوري

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وصلت تعزيزات عسكرية تركية، يوم الثلاثاء، قادمة من معبر كفر لوسين، إلى جبل الزاوية بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.وقالت مصادر ميدانية لـ "سكاي نيوز عربية": "إن التعزيزات تضمنت ناقلات جند ومعدات لوجستية وآليات ثقيلة وتوزعت على نقاط المراقبة والانتشار في جبل الزاوية والطريق الدولي حلب اللاذقية".وجاءت هذه التطورات عقب ساعات من وصول تعزيزات تركية خلال الليل إلى محافظة إدلب، حيث ضمت قرابة 50 آلية عسكرية غالبيتها مدافع ودبابات، وتمركزت في القاعدة التركية القريبة من خطوط التماس مع الجيش السوري في المنطقة.ويأتي ذلك وسط ترقب لما قد تفضي إليه قمة طهران، الثلاثاء، التي ستجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بنظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان.وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن القمة وضعت الملف السوري على قائمة مناقشاتها.وهدد الرئيس التركي عدة مرات منذ نهاية أيار، بالقيام بعملية عسكرية جديدة في منطقتين واقعتين شمال سوريا لاستهداف الجماعات الكردية التي تصنفها أنقرة على أنها إرهابية.