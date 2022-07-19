بكين: على واشنطن تحمّل عواقب زيارة بيلوسي لتايوان

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قالت وزارة الخارجية الصينية، إن من شأن زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، إلى تايوان أن تمس بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستتحمل عواقب ذلك.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في مؤتمر صحفي دوري، أن الصين ستتخذ إجراءات قوية لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، حسبما نقلت "رويترز".وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأسبوع الفائت، أنه لا يجب لأي قوة أو دولة في العالم أن تتوهم بإمكانية فصل تايوان عن الصين.وأضاف المسؤول الصيني: "إذا تم التعرض لمبدأ الصين الواحدة فستكون هناك أعاصير شرسة في مضيق تايوان".وحثّ وزير الخارجية الصيني دول جنوب شرق آسيا على ضرورة تجنب استخدامها "كقطع شطرنج" من قبل القوى الكبرى.وأردف: "علينا عزل هذه المنطقة عن الحسابات الجيوسياسية من استخدامها كقطع شطرنج جراء التناحر بين القوى الكبرى".ويتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا من أراضيها متوعدة بضمّها بالقوة إذا لزم الأمر.ونفذت بكين عشرات عمليات التوغل في منطقة الدفاع الجوي التابعة لتايوان هذا العام، بينما حذّر وزير دفاعها وي فنغ نظيره الأميركي، سابقا، من أن الصين مستعدة لإشعال حرب إذا أعلنت الجزيرة استقلالها.