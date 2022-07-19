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عربي-دولي

بوغدانوف: زيارة بايدن إلى السعودية لم تخرج بنتائج مجدية

Lebanon 24
19-07-2022 | 10:30
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قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى السعودية كانت "غير مجدية"، مضيفاً أن الجانب الأميركي لم ينجح في تحقيق أي نتائج.

وقال بوغدانوف الذي يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا، في حديثه لوكالة "نوفوستي": "بالطبع هذا هو تقدير العرب. وبشكل عام (يمكن وصف هذه الزيارة) بأنها غير مجدية. لم ينجح الأميركيون في تحقيق أي نتائج خاصة كانوا يأملون بها".
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وأنهى الرئيس الأميركي، جو بايدن في الأسبوع الماضي جولته إلى الشرق الأوسط معلنا أنه يتوقع زيادة إمدادات النفط من السعودية. لكن الوزراء المحليين لا يزالون مصرين على أن اتخاذ القرارات السياسية سيتم وفق منطق السوق وفي إطار تحالف "أوبك+" الذي يضم روسيا.
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