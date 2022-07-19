مسؤول أوكراني: سنستلم قريباً صواريخ أميركية بمدى 300 كلم

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قال أليكسي دانيلوف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، إن بلاده ستبدأ في القريب العاجل باستلام قذائف ذات مدى أبعد لراجمات الصواريخ الأمريكية من طراز HIMARS.وأضاف دانيلوف، ردا على سؤال عما إذا كان من المتوقع أن تتلقى أوكرانيا قذائف بعيدة المدى تصل إلى 300 كيلومتر: "في ما يتعلق بـ HIMARS، هناك بعض التفهم لموقفنا، ونحن بدأنا بالفعل في استلام قذائف يمكنها إصابة أهداف أبعد بكثير من السابق. نحن نأمل في أن ما نحتاجه في هذا المجال، سيظهر قريبا على أراضي بلدنا".وفي يوم 13 تموز الجاري، أعلن البرلماني الأوكراني فيدور فينيسلافسكي، أن بلاده تتفاوض على جميع المستويات مع الولايات المتحدة حول تزويد أوكرانيا بصواريخ HIMARS بمدى 300 كيلومتر.من جانبه، قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إنه تم إرسال مثل هذه الطلبات منذ فترة طويلة، و"الحديث مستمر" عنها، لكنه شدد على أن نواب البرلمان ليسوا مشاركين في المفاوضات.