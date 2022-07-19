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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يشطب "أجنحة الشام" السورية من قائمة عقوباته

Lebanon 24
19-07-2022 | 11:30
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أظهرت وثيقة نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد شطب شركة "أجنحة الشام" السورية من قائمة عقوباته التي فرضت في 2021 بسبب أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

ووفقا للوثيقة تم استثناء شركة "أجنحة الشام" للطيران من القائمة الواردة في قسم "الأشخاص الاعتباريون والمنظمات والهيئات"، أي تم استثناء الشركة من لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي الشخصية.
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وأدرجت شركة "أجنحة الشام" السورية في حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الخامسة ضد بيلاروسيا في 2 كانون الاول من العام الماضي بذريعة قيام الشركة بنقل مهاجرين من الشرق الأوسط إلى بيلاروسيا.
 
(روسيا اليوم)
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