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إقتصاد

مذا سيحدث للاقتصاد الأوروبي من دون الغاز الروسي؟

Lebanon 24
19-07-2022 | 12:30
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حذر صندوق النقد الدولي من أن وقف إمدادات الغاز الروسي بشكل كامل سيؤدي إلى نقص الوقود في دول وسط وشرق أوروبا وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول بنسبة 6%.

وقال صندوق النقد الدولي في توقعات له، إن "احتمال حدوث إغلاق كامل (للغاز الروسي) يهدد بنقص الغاز وزيادة الأسعار وتأثير ذلك على الاقتصاد في بعض بلدان وسط وشرق أوروبا مثل هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، هناك خطر حدوث نقص بما يصل إلى 40% من الغاز وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 6%". 
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ودعا الصندوق دول الاتحاد الأوروبي للبحث عن بدائل للغاز الروسي، وأفاد بأنه يمكن تقليل تأثير التخلي عن الغاز الروسي من خلال البحث عن بدائل وقال: "بينما يبدو أنه من الممكن إيجاد بدائل لما يصل إلى 70% من الغاز الروسي سيكون من الصعب تحديد مصادر بديلة إذا قطعت روسيا الإمدادات تماما".
 
 
(روسيا اليوم)

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