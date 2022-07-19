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عربي-دولي

الحالات تضاعفت... أسر كاملة مصابة بـ"كورونا" في دولة عربيّة!

Lebanon 24
19-07-2022 | 13:00
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كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر حسام حسني، تطورات وباء كورونا في البلاد، مؤكدا أن أعداد الإصابات بدأت تتضاعف، وهناك أسر كاملة مصابة بالفيروس.

وتابع حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي": "أعداد إصابات كورونا بدأت تتضاعف".
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وأوضح أن "أزمة كورونا زودت الاهتمام الإعلامي والصحي بأي فيروس جديد يظهر حتى وإن كان قديما ولكن أصاب حالات حديثا، كما أن الفيروس زود الشك عند المواطنين من انتشار الأمراض والفيروسات".
 
 
(روسيا اليوم)
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