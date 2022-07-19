29
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
24
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
30
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تعيين الشيخ محمد صباح السالم رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي
Lebanon 24
19-07-2022
|
08:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت صحيفة "القبس" نقلا عن مصادر مطلعة بأن "أمرا أميريا صدر بتعيين الشيخ محمد صباح السالم رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة".
وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أعلن في حزيران الماضي، عن حل مجلس الأمة واللجوء إلى انتخابات.
Advertisement
وفي أيار الماضي، صدر أمر أميري كويتي بقبول استقالة الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم في تصريف عاجل بشؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة جديدة بشأن فواتير المولدات.. هذا ما قد نشهدهُ قريباً!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة بشأن فواتير المولدات.. هذا ما قد نشهدهُ قريباً!
15:43 | 2022-07-18
18/07/2022 03:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سابقة لم تحصل حتى في عزّ الحرب
Lebanon 24
سابقة لم تحصل حتى في عزّ الحرب
07:29 | 2022-07-19
19/07/2022 07:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
برّي يعلن "التصعيد".. ضدّ من؟
Lebanon 24
برّي يعلن "التصعيد".. ضدّ من؟
04:30 | 2022-07-19
19/07/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيقة جيسيكا عازار تُنافسها جمالاً.. ظهرت بإطلالة مُثيرة في إمارة موناكو شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شقيقة جيسيكا عازار تُنافسها جمالاً.. ظهرت بإطلالة مُثيرة في إمارة موناكو شاهدوا الفيديو
01:19 | 2022-07-19
19/07/2022 01:19:02
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف المطران موسى الحاج في الناقورة: رسالة ضغط لبكركي؟
Lebanon 24
توقيف المطران موسى الحاج في الناقورة: رسالة ضغط لبكركي؟
22:16 | 2022-07-18
18/07/2022 10:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:30 | 2022-07-19
الجيش الروسي يُسقط "بالخطأ" أقوى مقاتلاته الحربية فوق أوكرانيا (فيديو)
14:28 | 2022-07-19
الاتحاد الأوروبي يتجه لتخفيف العقوبات على روسيا
14:00 | 2022-07-19
هل تدخل شبه جزيرة القرم الحرب؟
13:55 | 2022-07-19
بوتين وأردوغان يبحثان التسوية السورية وقره باغ والتعاون الثنائي
13:30 | 2022-07-19
بدء التحقيق مع راشد الغنوشي في قضية تبييض الأموال
13:00 | 2022-07-19
الحالات تضاعفت... أسر كاملة مصابة بـ"كورونا" في دولة عربيّة!
فيديو
حادثة هزت بلدا عربيا: ابن الـ 13 اغتصب طفلة.. ماذا قال الشهود؟
Lebanon 24
حادثة هزت بلدا عربيا: ابن الـ 13 اغتصب طفلة.. ماذا قال الشهود؟
08:00 | 2022-07-19
19/07/2022 21:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
05:00 | 2022-07-17
19/07/2022 21:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ورد الخال تُفاجئ الجمهور.. ظهرت بالمايوه وتقفز داخل أحد المسابح! (صور وفيديو)
Lebanon 24
ورد الخال تُفاجئ الجمهور.. ظهرت بالمايوه وتقفز داخل أحد المسابح! (صور وفيديو)
02:16 | 2022-07-17
19/07/2022 21:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact