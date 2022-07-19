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تعيين الشيخ محمد صباح السالم رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي

Lebanon 24
19-07-2022 | 08:45
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أفادت صحيفة "القبس" نقلا عن مصادر مطلعة بأن "أمرا أميريا صدر بتعيين الشيخ محمد صباح السالم رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة".

وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أعلن في حزيران الماضي، عن حل مجلس الأمة واللجوء إلى انتخابات.
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وفي أيار الماضي، صدر أمر أميري كويتي بقبول استقالة الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم في تصريف عاجل بشؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
 
 
(روسيا اليوم)
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