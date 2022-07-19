القضاء العراقي يُعلن عن فتح تحقيق في تسريبات منسوبة للمالكي

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أعلن القضاء العراقي عن فتح تحقيق في تسريبات منسوبة إلى رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، هاجم فيها عددا من الزعماء السياسيين في البلاد.وأوضح المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى بالعراق، أن محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلبا مقدما إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي.وأشار المصدر القضائي إلى أن تحقيقا أصوليا يجري، وفق القانون، بشأن التسريبات المنسوبة إلى نوري المالكي.ونشر الناشط والصحافي العراقي، علي فاضل، المقيم في الولايات المتحدة، خمسة أجزاء من التسريب الصوتي، تناول فيه جملة قضايا، أبرزها علاقته بالصدريين، حيث اتهم الصدر، بأنه "قاتل"، كما اتهم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بأنه سعى إلى ضرب الشيعة، عبر احتضان النازحين من السنة، وكذلك قياداتهم.ويبدو أن تلك الجلسة كانت خاصة بشكل كبير، بحضور المالكي، وثلاثة أشخاص آخرين، (غير معروفين)، حيث أطلق جملة اتهامات وتهديدات، أحدثت ضجة في العملية السياسية بالعراق، وعلى المستوى الشعبي كذلك.