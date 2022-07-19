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عربي-دولي

الكرملين: التعاون مع إيران هو خط سياسي ممتد وليس مسارا مؤقتا

Lebanon 24
19-07-2022 | 16:59
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن التعاون مع إيران هو سياسة طويلة الأمد، وليس طارئا عرضيا، حيث يرتكز إلى مستقبل ممتد ويستند إلى ماض راسخ.

جاء ذلك في تصريحات لبيسكوف للقناة الأولى الروسية، حيث تابع المتحدث الرسمي باسم الكرملين أن موسكو دائما ما حرصت على علاقات تجارية واقتصادية مع طهران، ولديهما بالفعل قاعدة صلبة طويلة الأمد.
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وأضاف أن هذا التعاون موجه نحو المستقبل، كما أن له "ماض راسخ" و"حاضر صلب"، ويمكن أن يكون ذلك فقط "على أساس المنفعة المتبادلة".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا وإيران بصدد توقيع اتفاق تعاون شامل اليوم، أجاب بيسكوف بالنفي، إلا أنه أضاف أن ذلك سوف يحدث في الأشهر المقبلة.
 
 
(روسيا اليوم)
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