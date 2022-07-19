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عربي-دولي

بوتين خلال لقائه رئيسي: العلاقات بين البلدين تتطور

Lebanon 24
19-07-2022 | 10:25
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في طهران أن "العلاقات بين البلدين تتطور بوتيرة جيدة ويمكننا بالفعل التفاخر بأرقام قياسية للتجارة".
وقال بوتين: "نحن نعزز تعاوننا في قضايا الأمن الدولي، ونقدم مساهمة كبيرة في تسوية الأزمة السورية".
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من جانبه، قال رئيسي إن "طهران تأمل في أن تصبح زيارة بوتين لإيران نقطة تحول في العلاقات الثنائية".
 
 
(سبوتنيك)
 
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