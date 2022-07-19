بوتين خلال لقائه رئيسي: العلاقات بين البلدين تتطور

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في طهران أن "العلاقات بين البلدين تتطور بوتيرة جيدة ويمكننا بالفعل التفاخر بأرقام قياسية للتجارة".

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وقال بوتين: "نحن نعزز تعاوننا في قضايا الأمن الدولي، ونقدم مساهمة كبيرة في تسوية الأزمة السورية".من جانبه، قال رئيسي إن "طهران تأمل في أن تصبح زيارة بوتين لإيران نقطة تحول في العلاقات الثنائية".