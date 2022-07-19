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بوتين يجتمع مع المرشد الإيراني خامنئي

Lebanon 24
19-07-2022 | 12:36
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بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي اجتماعهما في العاصمة الإيرانية طهران، في مقر إقامة رئيس الجمهورية الإسلامية.
 
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن بوتين، الذي وصل عصر اليوم الثلاثاء إلى طهران، "توجه فور وصوله إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية والتقى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي".
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وبحث الرئيسان تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة والنقل والتبادل التجاري، والتطورات الإقليمية.

ووصف مساعد بوتين يوري أوشاكوف المحادثات بأنها مهمة للغاية.

وفي إيجاز عشية زيارته لطهران، أشار إلى أن "هذا سيكون الاجتماع الخامس بين الرئيس الروسي والمرشد الأعلى، وقد تطور حوار مغلق بينهما حول أكثر القضايا إلحاحا في العلاقات الثنائية والوطنية وعلى جدول الأعمال الدولي".

وأضاف أوشاكوف أن "المحادثات بين بوتين والزعيم الإيراني كقاعدة عامة، ذات طبيعة مفاهيمية، وهناك تبادل حر تماما للآراء مع تغطية واسعة لجميع مشاكل الساعة وتحليل للوضع العام في العالم".

وشدد على أن "مواقفنا متقاربة أو متطابقة في معظم القضايا".

ومن المقرر أن يعقد بوتين اجتماعا ثنائيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل قمة ثلاثية لقادة الدول الضامنة للتسوية السورية.

ومن المتوقع أن يتبنى القادة عقب المحادثات، بيانا مشتركا عن قمتهم.
 
(روسيا اليوم) 
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