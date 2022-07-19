Advertisement

عربي-دولي

خامنئي لبوتين: "الأميركي بلطجي"

Lebanon 24
19-07-2022 | 15:52
A-
A+
Doc-P-972809-637938682661956838.jpg
Doc-P-972809-637938682661956838.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا المرشد الأعلى للثورة الايرانية السيد علي خامنئي خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد المرافق له في طهران، إلى طرد الأميركيين من منطقة شرق الفرات في سوريا، مؤكداً على أهمية القضية السورية ومعارضة طهران لأي هجوم عسكري على هذا البلد.
Advertisement
ولفت خامنئي إلى أن هناك قضية أخرى مهمة في سوريا وهي احتلال الأميركيين للمناطق الخصبة والغنية بالنفط شرق الفرات، والتي يجب حلها بطردهم من تلك المنطقة.
وقال خامنئي إن الحرب أمر عنيف وقاس وصعب ولا تحبذها إيران، لكن في القضية الأوكرانية إن لم تأخذ روسيا بزمام المبادرة، لكانت الطرف الآخر تسبب باندلاع الحرب.
وأكد خامنئي أن الرئيسين الإيراني والروسي أصحاب مبادرات فاعلة، لذا يجب أن يصل التعاون بين البلدين إلى ذروته في هذه الفترة، وقال: "الغرب لا يريد روسيا قوية ومستقلة والناتو كيان خطير".
وأردف: "إذا كان الطريق مفتوحاً أمام الناتو، فلا يعرف هذا الحلف حدوداً، وإن لم يتم إيقافه في أوكرانيا، لكانوا شرعوا بالحرب نفسها في وقت لاحق وتحت ذريعة شبه جزيرة القرم".
وأشار خامنئي في السياق إلى أن أميركا والغرب اليوم أضعف من السابق، وعلى الرغم من الجهود والتكاليف الكبيرة التي تحملها الغرب، فإن نجاح سياساتهما في المنطقة لا سيما في سوريا والعراق ولبنان وفلسطين، قد تضاءل بشكل كبير.
كذلك، أدان خامنئي تدخل الكيان الاسرائيلي في شؤون المنطقة، مذكراً أنّ إيران تعارض ولن تتحمل أي خطة وسياسة تؤدي لإغلاق الحدود بين إيران وأرمينيا.
مع هذا، أعرب المرشد الإيراني عن إعجابه بالمواقف الأخيرة للرئيس الروسي ضد إسرائيل، وأضاف: "الجانب الأميركي بلطجي وماكر وإحدى العوامل التي أدت إلى انهيار الاتحاد السوفيتي السابق هو الانخداع بالسياسات الأميركية، لكن روسيا حافظت على استقلالها خلال فترة توليكم الرئاسة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:08 | 2022-07-19
16:59 | 2022-07-19
16:38 | 2022-07-19
16:30 | 2022-07-19
16:00 | 2022-07-19
15:30 | 2022-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website