Advertisement

عربي-دولي

نصّ البيان الختامي لقمة طهران.. هذا ما اتفق عليه رئيسي وبوتين وأردوغان

Lebanon 24
19-07-2022 | 16:38
A-
A+
Doc-P-972813-637938710149688341.jpg
Doc-P-972813-637938710149688341.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الرئاسة الإيرانية البيان الختامي للقمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في طهران الثلاثاء.

وقال البيان إن "الرؤساء الثلاثة بحثوا الوضع على الأرض في سوريا، واستعرضوا التطورات التي أعقبت القمة الافتراضية الأخيرة في 1 تموز 2020، وأكدوا عزمهم على تعزيز التنسيق الثلاثي في ضوء اتفاقياتهم واستنتاجات اجتماعات وزراء الخارجية"، وتابع "كما تم استعراض آخر المستجدات الدولية والإقليمية والتأكيد على الدور الريادي لمسار أستانا في التسوية السلمية والمستدامة للأزمة السورية".
Advertisement

وأكد الرؤساء "التزامهم الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وشددوا على ضرورة احترام هذه المبادئ عالميا"، وأعربوا عن تصميمهم على "مواصلة العمل معا لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره"، واستنكروا "تزايد أنشطة الجماعات الإرهابية والمنتمين إليها بأسماء مختلفة في مناطق مختلفة من سوريا"، ولفتوا الى "ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الترتيبات المتعلقة بشمال سوريا".

وشدد الرؤساء على "رفضهم لجميع المحاولات الرامية إلى خلق حقائق جديدة على الأرض بذريعة مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة"، وأعربوا عن "تصميمهم على الوقوف في وجه المخططات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية وتهديدها الأمن القومي للدول المجاورة من خلال الهجمات والتسلل عبر الحدود"، وأكدوا تصميمهم على "مواصلة تعاونهم المستمر من أجل القضاء على كافة الجماعات والمؤسسات والكيانات الإرهابية، مع ضمان حماية المدنيين والهياكل الأساسية المدنية وفقا للقانون الإنساني الدولي، مشددين على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع السوري وأنه لا يمكن حله إلا من خلال العملية السياسية التي يقودها السوريون وتسهلها الأمم المتحدة".

وأشار الرؤساء إلى "ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سوريا، وضمان حقهم في العودة"، ودعوا "المجتمع الدولي إلى تقديم مساهمات لإعادة توطينهم ولتحمل مسؤولية أكبر في تقاسم الأعباء، وتطوير مشاريع الإنعاش والبنية التحتية الأساسية، خصوصا المياه والكهرباء والصرف الصحي والصحة والتعليم والمدارس والمستشفيات".

وأدان الرؤساء "استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية على سوريا، مشددين على أن هذه الهجمات تنتهك القانون الدولي وسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتزعزع الاستقرار وتزيد من حدة التوتر في المنطقة".

وفي ختام القمة، وافق الرؤساء على تكليف ممثليهم بالتحضير للاجتماع الدولي التاسع عشر حول سوريا بصيغة أستانا بحلول نهاية عام 2022، حيث تقرر انعقاد القمة الثلاثية القادمة في روسيا بدعوة من الرئيس بوتين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2022-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:08 | 2022-07-19
16:59 | 2022-07-19
16:30 | 2022-07-19
16:00 | 2022-07-19
15:52 | 2022-07-19
15:30 | 2022-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website