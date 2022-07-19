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عربي-دولي

مواجهة رئاسية في سريلانكا بين صحافي ووديعة راجاباكسا

Lebanon 24
19-07-2022 | 17:48
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يبدو أن رانيل ويكريميسينغه، وهو سياسي مخضرم، يحظى بدعم حزب الرئيس السريلانكي الذي أطاحه المتظاهرون غوتابايا راجاباكسا الأوفر حظاً لخلافته، رغم أنهم يعتبرون رانيل وديعةً وامتداداً للرئيس الفارّ، وفق ما أفاد محللون، بعدما انتهت مهلة تسمية المرشّحين أمس.
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تولى ويكريميسينغه رئاسة الوزراء 6 مرّات في السابق، وبات رئيساً بالإنابة بعد استقالة راجاباكسا، لكنّه مرفوض من المتظاهرين الذي أجبروا سلفه على مغادرة السلطة.
يحظى ويكريميسينغه بدعم رسمي من حزب راجاباكسا SLPP، أكبر كتلة في البرلمان الذي يضم 225 عضواً، والذي سينتخب الرئيس اليوم.
وسيكون خصمه الأبرز وزير التعليم السابق المنشق عن "SLPP"، دولاس ألاهابيروما، الذي يحظى بدعم المعارضة التي انسحب مرشحها أمس.
وسيتولى الفائز من بين 3 مرشّحين زمام بلد في حالة إفلاس، ويجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ في وقت يعاني السكان (22 مليوناً) نقصاً شديداً في الغذاء والوقود والأدوية.
ونفدت العملات الأجنبية في سريلانكا، إذ لم يعد من الممكن تمويل حتى الواردات الأساسية في ظل أزمة تسبب بها فيروس كورونا، لكنها تفاقمت بفعل سوء الإدارة، وفق معارضين.
وبلغت شهور من التظاهرات ذروتها مع فرار راجاباكسا من قصره قبل أن يتوجّه إلى المالديف، ومن ثم سنغافورة، حيث قدّم استقالته.
وبصفته رئيسا بالإنابة، مدّد ويكريميسينغه حالة الطوارئ التي تمنح سلطات واسعة للشرطة وقوات الأمن للتعامل مع مثيري الاضطرابات، وأمر الأسبوع الماضي الجنود بإخراج المحتجين من المباني الحكومية التي احتلوها.
وقال نائب معارض إن موقف ويكريميسينغه المتشدد حيال المتظاهرين يلقى ترحيبا في أوساط النواب الذين يتعرّضون لعنف العصابات، مشيراً إلى أن معظم مشرّعي "SLPP" سيدعمونه.
وأوضح النائب عن التاميل، دارمالينغام سيثادتان، أن "رانيل يبرز كمرشح القانون والنظام".
ووافق المحلل السياسي كوسال بيريرا على أن ويكريميسينغه يتمتع بميّزة بعض الشيء، رغم أن حزبه لم يضمن إلا مقعداً واحداً في انتخابات آب 2020.
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