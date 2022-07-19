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زلزال بقوة 5.7 درجة يهز جنوبي سومطرة

Lebanon 24
19-07-2022 | 23:30
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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي الأربعاء، إن زلزالا شدته 5.7 درجة هز جنوبي سومطرة في إندونيسيا.
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