المجموعة الخماسية تدعو الحوثيين إلى فتح الطرق الرئيسية فوراً

جددت المجموعة الخماسية الخاصة باليمن في بيان مشترك، الثلاثاء، دعمها لجهود الأمم المتحدة في تمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي في الثاني من أغسطس المقبل.



وفي ختام اجتماع افتراضي استضافته المملكة المتحدة لمناقشة الوضع في اليمن ودعم عملية السلام وحضره مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ، اتفقت المجموعة على ضرورة أن تؤدي العملية التي تقودها الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم، والوصول إلى تسوية سياسية مستدامة تستند على الاتفاقيات السابقة وقرارات مجلس الأمن.

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وقالت المجموعة الخماسية في بيان: "نرحب باستمرار الحكومة اليمنية في تطبيق تدابير بناء الثقة المتفق عليها، بما في ذلك تيسير دخول الوقود عبر ميناء الحديدة، واستئناف الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار صنعاء".



ودعا البيان ميليشيا الحوثي إلى إبداء مرونة في المفاوضات بشأن الطرق المغلقة حول تعز وفتح الطرق الرئيسية فوراً، وضرورة تحسين حرية تحرك المدنيين في أنحاء اليمن، وأهمية التواصل مع الأمم المتحدة للوصول إلى حل مستدام لمشكلة فتح الطرق.