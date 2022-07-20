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عربي-دولي
أردوغان: نريد دعماً من روسيا وإيران "لمواجهة الإرهاب" بسوريا
Lebanon 24
20-07-2022
|
01:00
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أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء من طهران أن بلاده ستواصل "قريباً القتال ضد المنظمات الإرهابية" في شمال شرق سوريا حيث يهدد بشن عملية عسكرية منذ شهرين ضد القوات الكردية.
وقال إردوغان، وإلى جانبه نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي في ختام قمة ثلاثية: ""يجب أن يكون الأمر واضحاً للجميع: لا مكان في المنطقة للحركات الإرهابية الانفصالية وأتباعها. سنواصل قريباً قتالنا ضد المنظمات الإرهابية" في سوريا.
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واعتبر أن "إرهاب (المنظمات الكردية) يشكل تهديداً لنا جميعاً"، علماً أن "انسحابهم إلى مسافة 30 كلم من حدودنا لم يحصل بعد"، في إشارة إلى أحد بنود الاتفاق الموقع عام 2019 مع واشنطن ثمّ موسكو.
وفي وقت سابق من الثلاثاء كان أردوغان قد قال من طهران إن بلاده تعتمد على دعم روسيا وإيران "في مواجهة الإرهاب" في سوريا، مشيراً إلى أن "الكلام لا يكفي".
وقال أردوغان: "ما ننتظره من روسيا وإيران هو دعمهما في مواجهة الإرهاب"، بعدما عدّد الفصائل الكردية الرئيسية التي تنشط في شمال شرق سوريا على الحدود التركية حيث يهدّد بشن عملية عسكرية منذ شهرين.
كما قال أردوغان إن وحدات حماية الشعب الكردية تتخذ خطوات لتقسيم سوريا بدعم أجنبي، وإن تخليص البلاد منها سيعود بالفائدة على الشعب السوري.
وشدد على أن معركة تركيا ضد وحدات حماية الشعب والميليشيا الأخرى ستستمر دون النظر لمن يدعمها.
واعتبر الرئيس التركي أن التنظيمات الكردية "مشكلة كبيرة للبلدين"، أي إيران وتركيا. وأضاف: "علينا أن نقاتل ضد هذه المنظمات الإرهابية بالتكافل والتحالف".
ونفذت أنقرة أربع عمليات في شمال سوريا منذ عام 2016، وسيطرت على مئات الكيلومترات من الأراضي، واستهدفت بشكل أساسي وحدات حماية الشعب الكردية.
وقال أردوغان إن تركيا ستستهدف مرة أخرى وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها جماعة إرهابية، على الرغم من معارضة روسيا وإيران.
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