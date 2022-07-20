أردوغان: نريد دعماً من روسيا وإيران "لمواجهة الإرهاب" بسوريا

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أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء من طهران أن بلاده ستواصل "قريباً القتال ضد المنظمات الإرهابية" في شمال شرق سوريا حيث يهدد بشن عملية عسكرية منذ شهرين ضد القوات الكردية.وقال إردوغان، وإلى جانبه نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي في ختام قمة ثلاثية: ""يجب أن يكون الأمر واضحاً للجميع: لا مكان في المنطقة للحركات الإرهابية الانفصالية وأتباعها. سنواصل قريباً قتالنا ضد المنظمات الإرهابية" في سوريا.واعتبر أن "إرهاب (المنظمات الكردية) يشكل تهديداً لنا جميعاً"، علماً أن "انسحابهم إلى مسافة 30 كلم من حدودنا لم يحصل بعد"، في إشارة إلى أحد بنود الاتفاق الموقع عام 2019 مع واشنطن ثمّ موسكو.وفي وقت سابق من الثلاثاء كان أردوغان قد قال من طهران إن بلاده تعتمد على دعم روسيا وإيران "في مواجهة الإرهاب" في سوريا، مشيراً إلى أن "الكلام لا يكفي".وقال أردوغان: "ما ننتظره من روسيا وإيران هو دعمهما في مواجهة الإرهاب"، بعدما عدّد الفصائل الكردية الرئيسية التي تنشط في شمال شرق سوريا على الحدود التركية حيث يهدّد بشن عملية عسكرية منذ شهرين.