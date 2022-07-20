100 دولار مقابل الإبلاغ عن متعاونين مع روسيا في أوكرانيا

أعلن حاكم منطقة ميكولايف، الواقعة في جنوب أوكرانيا والتي تتعرض للقصف بشكل مستمر، منح مكافأة بقيمة 100 دولار أميركي لكلّ من يساعد في التعرّف على المتعاونين مع الروس.



ودعا الحاكم فيتالي كيم، في بيان على حسابه على "تلغرام"، إلى تزويد السلطات المحلية بمعلومات حول كل من "يكشف للمحتلّين عن أماكن انتشار القوات الأوكرانية" أو يساعد في تحديد إحداثيات أهداف القصف المحتملة.

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وكتب في البيان: "بعد تحققنا الدقيق وتأكيدنا للمعلومات المقدّمة، ستحصلون على مكافأة بقيمة 100 دولار". ولفت كيم إلى أنه ينوي "إغلاق" مدينة ميكولايف لبضعة أيام بهدف "تحييد" المتعاونيين مع الروس. وقال لوسيلة خودوركوفسكي Khodorkovksy الإعلامية: "نريد أن نضع حداً لذلك. نعمل على إجراءات تتعلق بحظر التجول. لدينا قاعدة بيانات مهمّة. سنُغلق المدينة لبضعة أيام، سنقرع باب الأشخاص السيئين". وتأتي هذه التصريحات في وقت طرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس الأجهزة الأمنية والمدعية العامة، مؤكداً أن جهودهما لم تكن كافية في محاربة الجواسيس والمتعاونين مع موسكو.

وأشار إلى أن السلطات الأوكرانية تحقق حالياً في أكثر من 650 حالة خيانة مشتبه بها ارتكبها مسؤولون محليون، بينها 60 حالة في المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية وتلك الموالية لموسكو.



وأضاف زيلينكسي أن "العدد الكبير من الجرائم ضد أسس الأمن القومي، والروابط التي أقيمت بين مسؤولين أوكرانيين مكلفين تطبيق القوانين وبين الأجهزة الروسية الخاصة" هو أمر "يثير أسئلة خطرة جداً"، مشدداً على أنه "سيتم الرد على كل سؤال من هذه الأسئلة".