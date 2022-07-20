موسكو وطهران: الحاجة المتبادلة أكثر من أي وقت مضى

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يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طهران هذا الأسبوع ويلتقي برئيسي كل من تركيا وإيران لمناقشة عملية السلام السورية. لكن وسط صراع واسع النطاق مع الغرب، لا يبدو الشأن السوري مهما بما يكفي لتشكيل الأساس لواحدة من الرحلات القليلة التي يقوم بها الرئيس الروسي إلى الخارج.وبحسب موقع "ميدل إيست أي" البريطاني، "فإن زيارة بوتين لحليف في الشرق الأوسط مباشرة بعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة يجب أن يُنظر إليها في سياق العلاقات الروسية الإيرانية. فمنذ اندلاع حرب أوكرانيا، أصبح دور طهران في مباراة الشطرنج الاستراتيجية بين روسيا والغرب حاسمًا بالنسبة لسياسات موسكو الأمنية والطاقة والجغرافية الاقتصادية. بمعنى أوسع، فإن العلاقات الاستراتيجية بين موسكو وطهران هي نتيجة تفاهم مشترك بين بوتين والمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بشأن الحاجة إلى مواجهة المحاولات الغربية لفرض نظام إقليمي لصالح الغرب. تجسد هذا التفاهم أولاً مع تعاونهما العسكري في سوريا للحفاظ على حكومة الرئيس بشار الأسد ومنع تغيير النظام من الخارج من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين والإقليميين. يُظهر موقف القيادة الإيرانية من حرب أوكرانيا أن التعاون السوري لم يكن حالة منعزلة، ومنذ ذلك الحين أصبح الاصطفاف بين موسكو وطهران أكثر عمقًا. ينظر بوتين الآن إلى إيران على أنها حليف مهم ضد الغرب، ووصف علاقاتهما الثنائية مؤخرًا بأنها "عميقة" و"إستراتيجية". ونسقت الدولتان محاولاتهما لمواجهة الأحادية الاقتصادية الغربية والعقوبات. بعد زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لروسيا في كانون الثاني، بدأت طهران وموسكو تعاونًا اقتصاديًا مكثفًا. وزادت الحرب الأوكرانية والعقوبات التي أعقبتها على روسيا من أهمية طهران لموسكو، التي فتحت بثبات أبواب القطاع الاقتصادي الروسي أمام الدولة الإيرانية الخاضعة للعقوبات".وتابع الموقع، "في خطوة مهمة، وافقت روسيا مؤخرًا على نقل 10 ملايين طن من البضائع عبر ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، الذي يربط مومباي بموسكو عبر إيران وأذربيجان، ويمكن أن يكون مصدرًا كبيرًا لإيرادات إيران. كما تريد روسيا استئناف عقود تطوير صناعة النفط والغاز الإيرانية، المعلقة بسبب العقوبات الأميركية التي فرضت بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وبيع أنظمة دفاع جوي وطائرات مقاتلة متطورة لإيران. في الوقت نفسه، أفادت التقارير أن إيران عرضت مساعدة روسيا في الالتفاف على العقوبات المتعلقة بالحرب، بينما تسعى أيضًا إلى بيع طائرات بدون طيار لموسكو وللمساعدة في تدريب القوات العسكرية على كيفية استخدامها. يشير هذا التعاون العسكري والاقتصادي إلى أن إيران وروسيا لا تعترفان بالعقوبات المفروضة على بعضهما البعض - ويعتقدان أن التعاون المكثف يمكن أن يؤدي إلى عقود مفيدة للطرفين، مع تخفيف حدة العقوبات.في لقاءاته مع القيادة الإيرانية، بالإضافة إلى مناقشة مواقفهم المتقاربة من الاقتصاد العالمي والحرب في أوكرانيا والاتفاق النووي، من المتوقع أيضًا أن يتحدث بوتين عن وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية استراتيجية مدتها 20 عامًا بين إيران وروسيا، واتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، واستكمال انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون. على الرغم من أن الرأي العام الإيراني قد يظل متشائمًا تجاه السياسات الداخلية والخارجية لروسيا، إلا أن وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة تبذل جهودًا مكثفة لتغيير هذه العقلية، وتقدم برامج تهدف إلى تصوير روسيا في عهد بوتين على أنها مختلفة عن سابقتها - دولة ذات قدرات اقتصادية تقدمية يمكن أن تساعد في مكافحة التهديد الغربي".ورأى الموقع أنه "في الواقع، تحتاج إيران إلى دعم روسيا الدبلوماسي والعسكري في مواجهة التهديدات الناشئة. للحفاظ على مستوى موثوق به من الردع ضد الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، وفي مواجهة المبادرات الجماعية مثل "تحالف الدفاع الجوي للشرق الأوسط" والتهديدات الإسرائيلية، تأمل إيران في الحصول على أسلحة روسية متقدمة، بما في ذلك الرادارات والطائرات المقاتلة. تعهدت وسائل الإعلام المتحالفة مع الدولة بأنه إذا كانت شبكة الدفاع الجوي الإقليمية المشتركة تهدد أمن إيران، فإنها "سترد بشكل حاسم على أقرب الأهداف وأكثرها سهولة". هذا التعهد يتوقف بالتأكيد على آمال الدعم الدبلوماسي أو العتادي الروسي. ويرى قادة إيران أن تسليم هذه الأسلحة يندرج في إطار التبادلات الأمنية الاستراتيجية المتبادلة مع روسيا. من هذا المنظور، يجب على موسكو تزويد طهران بالأسلحة المطلوبة مقابل مساعدة إيران في الاحتفاظ بالقواعد الروسية وإدارتها في سوريا (حيث غادرت القوات الروسية للقتال في أوكرانيا)، أو لتعزيز القوة القتالية الجوية التكتيكية للقوات الروسية بطائرات بدون طيار إيرانية الصنع. وستقدم حكومة رئيسي، التي تتضمن استراتيجيتها في سياستها الخارجية تطوير العلاقات مع روسيا والصين والدول المجاورة، زيارة بوتين لإيران كنتيجة رمزية للدبلوماسية مع القوى غير الغربية. كما أن وجود بوتين في إيران سيعزز بشكل كبير موقف المحافظين ضد المعتدلين، الذين انتقدوا على نطاق واسع زيارة رئيسي لروسيا في وقت سابق من هذا العام".وختم الموقع، "هذا جزء من الرسالة عينها التي يريد بوتين نقلها. من خلال زيارته لإيران، يريد أن يُظهر أنه لا يزال قائداً قوياً لن يسمح للأنظمة الإقليمية - من أوروبا الشرقية، إلى جنوب القوقاز، وآسيا الوسطى والشرق الأوسط - بالتغيير دون تأمين دور روسيا ومصالحها. وكما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فإن طهران "ستقدم مساهمة كبيرة" في "النظام العالمي الناشئ متعدد الأقطاب"."