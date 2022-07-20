هذه الظروف قد تُنهي الحرب في أوكرانيا: هل ستحدث قريباً؟

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متى ستنتهي الحرب في أوكرانيا؟ كيف سيعيد الصراع تشكيل النظام الدولي؟ متى سيعود السلام إلى أوروبا؟بحسب صحيفة "ذا واشنطن بوست" الأميركية، "تأمّل المراقبون مطولاً في هذه الأسئلة، لكن الجواب الصادق هو أن لا أحد يعرف حقًا. من المرجح أن يستمر الصراع لسنوات. ستدمر أوكرانيا ونتيجة لذلك ستضعف روسيا بشدة. لكن الحروب تنتهي، وهناك مجموعة واضحة من الشروط التي قد تسمح بحدوث ذلك في المستقبل. الشرط الأول هو التغيير في الكرملين. هذه حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كان قرار غزو أوكرانيا قراره وحده. أصبحت رؤيته، والمتمثلة باستعادة "روسيا الكبرى"، هاجسًا مولودًا من الاستياء الشخصي. لقد اعتمد على الدعاية والقمع الشديد لحشد الدعم للغزو وتقليل الانتقادات بين الروس، ولكن من خلال المحادثات التي أجراها كاتب المقال مع الروس الذين غادروا مؤخرًا، يبدو أن هناك نقصًا واضحًا في الحماس بين النخب الروسية. إنهم بالتأكيد لا يريدون خسارة الحرب في هذه المرحلة، لكن معظمهم يقولون إنه كان من لأفضل لو لم تبدأ هذه الحرب. مع استمرار القتال، وصعوبة ترسيخ المكاسب الإقليمية، قد يوافق بوتين على وقف إطلاق النار، كما وعلى تسوية مؤقتة واستراتيجية على الأقل، ولكن لا ينبغي أن ينخدع أحد. فقبضة بوتين المحكمة على السلطة تعني أنه سيحاول دفع الحرب إلى نتيجة يراها مناسبة لطموحات روسيا الكبرى".وتابعت الصحيفة، "لكن من المحتمل ألا يعيش بوتين طويلاً بما يكفي ليشهد على رؤيته تتحقق بالكامل. ويبقى معرفة من سيخلفه أمر غامض. لا يوجد خليفة محتمل واضح لهذا النوع من السلطة السياسية للتسبب في ما أصبح حربًا مثيرة للجدل ولا تحظى بشعبية في العديد من الدوائر.كما أنه من غير المحتمل أن يكون لخليفة بوتين الهوس عينه بأوكرانيا. لن تظهر احتمالات السلام الدائم إلا بعد رحيل بوتين. لكن إخراجه من الصورة لن يكون كافياً. فالشرط الثاني الذي لا يقل أهمية هو وضع الأساس لاستقرار أوكرانيا وأمنها. إذا أصبحت أوكرانيا دولة فاشلة، بدون اقتصاد ومؤسسات فاعلة ومشهد سياسي ممزق بشدة، فسيكون السلام بعيد المنال. إذا انزلقت أوكرانيا إلى الفوضى، فقد يميل الكرملين حتى بعد انتهاء عهد بوتين إلى مواصلة التدخل، في حين أن شهية أوروبا والولايات المتحدة للحصول على الدعم المستمر قد تبدأ في التلاشي. إن دعم أوكرانيا عسكريًا أمر بالغ الأهمية اليوم، لكن استعداد الاتحاد الأوروبي للوفاء بالتزامه بفتح باب العضوية سيكون أكثر أهمية للمضي قدمًا. إن القبول في الاتحاد الأوروبي ليس علاجًا للجميع ولا عملية سهلة، ولكن يجب أن تكون المنارة التي توجه أوكرانيا لتصبح دولة مستقرة وقادرة على الصمود. سيستغرق الأمر سنوات، لكن وتيرة العملية ستقررها في النهاية قدرة الأوكرانيين أنفسهم على مواجهة التحدي بالإصلاحات اللازمة".وأضافت الصحيفة، "ستحتاج الدولة أيضًا إلى استثمارات ودعم كبير، لكن التقدم لن يكون ممكناً أو كافياً بدون الأمن. إذا لم يتم النظر بعضوية الناتو، فإن الالتزامات الثنائية القوية لمساعدة أوكرانيا على بناء جهودها الدفاعية ستكون ضرورية. يجب أن تتم المناقشات حول هذا الأمر بالتوازي مع بدء ظهور جهود إعادة الإعمار. إن الصراع في أوكرانيا مستمر منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، لكنه الآن في مرحلة حركية حادة وخطيرة وحاسمة محتملة. تحتاج أوروبا وديمقراطيات العالم إلى البدء في تقديم الالتزامات المالية والاقتصادية والسياسية لضمان أن أوكرانيا ستدفع التهديد الروسي بعيدًا وتخرج أقوى وأكثر ازدهارًا من ذي قبل".