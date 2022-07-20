سوريا تعلن قطع علاقتها الديبلوماسية مع أوكرانيا عملاً بمبدأ "المعاملة بالمثل"

نقلت "وكالة الانباء السورية" (سانا) عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية اعلان سوريا قطع علاقتها الديبلوماسية مع أوكرانيا عملاً بمبدأ "المعاملة بالمثل" .

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