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عربي-دولي
سوريا تعلن قطع علاقتها الديبلوماسية مع أوكرانيا عملاً بمبدأ "المعاملة بالمثل"
Lebanon 24
20-07-2022
|
02:52
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نقلت "وكالة الانباء السورية" (سانا) عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية اعلان سوريا قطع علاقتها الديبلوماسية مع أوكرانيا عملاً بمبدأ "المعاملة بالمثل" .
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