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عربي-دولي

سوريا تعلن قطع علاقتها الديبلوماسية مع أوكرانيا عملاً بمبدأ "المعاملة بالمثل"

Lebanon 24
20-07-2022 | 02:52
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نقلت "وكالة الانباء السورية" (سانا) عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية  اعلان سوريا قطع علاقتها الديبلوماسية مع أوكرانيا عملاً بمبدأ "المعاملة بالمثل" .
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