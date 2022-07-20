سيدة أوكرانيا الأولى في البيت الأبيض... إستقبال لافت وزهور! (صور)





واحتضنت زيلينسكا، زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جيل بايدن، وتلقت باقة من الزهور من الرئيس الأميركي.

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وبعد ذلك، جلست السيدتان ووفود من كلا البلدين لحضور اجتماع في القاعة الزرقاء بالبيت الأبيض. استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل بايدن سيدة أوكرانيا الأولى في البيت الأبيض في زيارة تأتي قبل كلمة أمام الكونجرس.واحتضنت زيلينسكا، زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جيل بايدن، وتلقت باقة من الزهور من الرئيس الأميركي.وبعد ذلك، جلست السيدتان ووفود من كلا البلدين لحضور اجتماع في القاعة الزرقاء بالبيت الأبيض.





وكانت جيل بايدن قامت بزيارة مفاجئة لأوكرانيا في أيار حيث زارت نظيرتها ومدرسة كانت تؤوي أوكرانيين نازحين. وغزت روسيا أوكرانيا في 24 شباط.



وقال زيلينسكي في وقت لاحق إنه يتوقع "نتائج مهمة" من اجتماعات زوجته في واشنطن. وكانت جيل بايدن قامت بزيارة مفاجئة لأوكرانيا في أيار حيث زارت نظيرتها ومدرسة كانت تؤوي أوكرانيين نازحين. وغزت روسيا أوكرانيا في 24 شباط.وقال زيلينسكي في وقت لاحق إنه يتوقع "نتائج مهمة" من اجتماعات زوجته في واشنطن.





وأضاف في خطاب عبر الفيديو في وقت متأخر من الليل، أن مهامها تشمل زيادة الدعم الأميركي لأوكرانيا، والحصول على دعم إضافي "لحماية الناس من الإرهاب الروسي" وتعزيز المساعدة الإنسانية. وأضاف في خطاب عبر الفيديو في وقت متأخر من الليل، أن مهامها تشمل زيادة الدعم الأميركي لأوكرانيا، والحصول على دعم إضافي "لحماية الناس من الإرهاب الروسي" وتعزيز المساعدة الإنسانية.