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عربي-دولي

فوز رانيل ويكريميسينغه بالرئاسة في سريلانكا

Lebanon 24
20-07-2022 | 03:16
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فاز رانيل ويكريميسينغه، الأربعاء، بالرئاسة في سريلانكا، وذلك بعد أن اختاره نواب برلمان سريلانكا رئيسا للبلاد.
وحصد يكريمسنغه حصد 134 صوتا من أصوات نواب البرلمان.
ووسط إجراءات أمنية مشددة، أنهى برلمان سريلانكا، المؤلف من 225 مقعدًا، عملية التصويت لاختيار الرئيس الجديد الذي سيقود الجهود لمعالجة الانهيار الاقتصادي والسياسي في البلاد.
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يأتي ذلك فيما يواصل المحتجون التظاهر في وسط العاصمة السريلانكية كولومبو، ضد محاولة ترشح القائم بأعمال الرئيس لمنصب الرئيس بشكل نهائي.

وتنتظر سريلانكا وسط حالة ترقب وحذر انتخاب البرلمان رئيسا جديدا للدولة، ويتنافس على المنصب ثلاثةُ مرشحين بينهم رانيل ويكرمسينغه، الرئيس المؤقت الذي يحظى بفرصٍ قوية للفوز.

وهددت الحملات الاحتجاجية بالتصعيد في حال انتخب البرلمان ويكرمسينغه رئيسا لسريلانكا.
وكان غوتابايا راجاباكسا فر من القصر الرئاسي بعدما اقتحمته حشود غاضبة في التاسع من يوليو ولجأ إلى المالديف ومنها إلى سنغافورة حيث أعلن استقالته، وأرسلها بالبريد الإلكتروني.

ويشكل سقوط حكمه نكسة لعائلته التي تهيمن على الحياة السياسية في البلاد منذ حوالي عشرين عاما بعد استقالة شقيقيه في وقت سابق من السنة من منصبي رئيس الوزراء ووزير المال.
 
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