فوز رانيل ويكريميسينغه بالرئاسة في سريلانكا

فاز رانيل ويكريميسينغه، الأربعاء، بالرئاسة في سريلانكا، وذلك بعد أن اختاره نواب برلمان سريلانكا رئيسا للبلاد.

وحصد يكريمسنغه حصد 134 صوتا من أصوات نواب البرلمان.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، أنهى برلمان سريلانكا، المؤلف من 225 مقعدًا، عملية التصويت لاختيار الرئيس الجديد الذي سيقود الجهود لمعالجة الانهيار الاقتصادي والسياسي في البلاد.

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يأتي ذلك فيما يواصل المحتجون التظاهر في وسط العاصمة السريلانكية كولومبو، ضد محاولة ترشح القائم بأعمال الرئيس لمنصب الرئيس بشكل نهائي.



وتنتظر سريلانكا وسط حالة ترقب وحذر انتخاب البرلمان رئيسا جديدا للدولة، ويتنافس على المنصب ثلاثةُ مرشحين بينهم رانيل ويكرمسينغه، الرئيس المؤقت الذي يحظى بفرصٍ قوية للفوز.



وهددت الحملات الاحتجاجية بالتصعيد في حال انتخب البرلمان ويكرمسينغه رئيسا لسريلانكا.