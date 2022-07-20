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عربي-دولي

مقتل عنصرين من حرس الحدود الإيراني في اشتباكات بمحافظة كردستان

Lebanon 24
20-07-2022 | 07:30
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أفادت وكالة "فارس" بمقتل عنصرين من قوات حرس الحدود الإيرانية في اشتباكات ليلة أمس مع مسلحين إرهابيين حاولوا التسلل للأراضي الإيرانية بالمنطقة الحدودية بمحافظة كردستان غربي البلاد.

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وقالت قيادة حرس الحدود الإيرانية في محافظة كردستان: "حاول مسلحون إرهابيون التسلل إلى داخل البلاد ليلة أمس الثلاثاء، من نقطتين حدوديتين في "باوه" و"بانه"، حيث تصدى لهم فوج حرس الحدود في كل من المنطقتين بنيران كثيفة، ما منع تسللهم إلى الأراضي الإيرانية".

وأضافت قيادة حرس الحدود: "استشهد اثنان من عناصر قوات حرس الحدود جراء الاشتباك مع الإرهابيين"."وكالة فارس"
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