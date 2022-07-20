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عربي-دولي

بوتين: روسيا ستساعد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين

Lebanon 24
20-07-2022 | 12:30
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن عزم روسيا مساعدة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين صغارا وكبارا، إلا أن الأمر سيستغرق سنوات لترتيب كل شيء هناك.

وفي لقاء عقده الرئيس، عبر الفيديو، مع طلاب الصفوف 5-7، المشاركين في مسابقات "التغيير الكبير"، صرح الرئيس للمتسابقين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك: "أنتم أفضل من أي شخص آخر تعرفون عدد أيام العطلات التي تحتاجون لإنفاقها لترتيب منازلكم في دونيتسك، وجمهورية دونيتسك بالكامل، وجمهورية لوغانسك بالكامل. سيحتاج ذلك إلى أسابيع وأشهر وسنوات، لكننا سنفعل ذلك بكل تأكيد".
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ومسابقة "التغيير الكبير" لعموم روسيا هي أضخم مشروع للأطفال والمراهقين في روسيا، والغرض منها هو تحديد الطلاب الذين يتمتعون بقدرات ومواهب إبداعية واجتماعية وفكرية متميزة. وفي عام 2022، يشارك ما يقرب من 3 ملايين تلميذ من مختلف الأعمار، وأكثر من 700 ألف طالب جامعي من مختلف الجامعات الروسية.

وسيصبح 300 شخص فائزين بين تلاميذ الصفوف 5-7، وسوف تكون جائزتهم رحلة تعليمية على متن قطار "التغيير الكبير"، وهو قطار ينطلق من مدينة بطرسبورغ وحتى مدينة فلاديفوستوك، مع التوقف في المدن الروسية الكبرى.
 
 
(روسيا اليوم)
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