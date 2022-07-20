إنفجار يضرب أكبر سدود أميركا (فيديو)

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وقع انفجار في أحد منشآت سد هوفر، الذي يقع على نهر كولورادو بين ولايتي نيفادا وأريزونا، لكن السلطات الأميركية أكدت أن الوضع تحت السيطرة.وأظهر شريط فيديو، تداولها رواد مواقع التواصل، لحظة انفجار كرة لهب في سد هوفر، قبل أن تتصاعد أعمدة الدخان في السماء.والتقطت الفيديو بالصدفة، الكتابة الأميركية، كريستي هيرستون، عندما كانت في رحلة فوق السد، وحاز الفيديو على أكثر من 6 ملايين مشاهدة خلال ساعات.وذكرت مصادر أميركية أن الانفجار ألحق أضرارا في مجمع الطاقة الكهرومائية في السد وتحديدا في موقع التوربينات، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات في الحادثة التي وقعت الثلاثاء.ورصدت صور رجال الإطفاء وهم يخمدون الحرائق في السد.ويعد سد هوفر أكبر السدود الكهرومائية في الولايات المتحدة، ويوفر الطاقة الكهربائية لثلاث ولايات في البلاد.وانخفضت مستويات المياه في بحيرة ميد، التي نشأت بفعل السد، إلى قاع قياسي تاريخيا، بسبب الجفاف المستمر في المنطقة، التي واجهت أيضا الثلاثاء حرارة شديدة.وليس من الواضح ما إذا كان الطلب الكبير على الكهرباء، أو انخفاض قدرة السد على التوليد نتيجة انخفض مياهه وراء الحريق.ويقول مسؤولون إن هناك تحقيقا فتح في سبب اندلاع الحريق.وحاول المسؤولون عن السد طمأنة الأميركيين، وقال أحدهم إنه لا يوجد خطر على شبكة الكهرباء، كما أن السد لا يزال يولد طاقة.