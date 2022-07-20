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عربي-دولي
ما أولويّة "الناتو" في أوكرانيا؟
Lebanon 24
20-07-2022
|
10:30
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قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن أولوية الناتو في الصيف والخريف، ستكون توريد المزيد من راجمات الصواريخ من طراز HIMARS إلى أوكرانيا، لكن تأثير ذلك سيظهر في الربيع المقبل.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تكثف عمل الشركات الدفاعية من أجل زيادة إنتاج الأسلحة، بما في ذلك زيادة توريد منصات HIMARS من أجل "تعزيز النجاح الأخير" لأوكرانيا. ومن المتوقع أيضا أن تكثف الدول الغربية تدريب القوات الأوكرانية. ومع ذلك وفقا للصحيفة، سيظهر تأثير توريد الأسلحة الجديدة وزيادة التدريب في الربيع المقبل.
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ويوم أمس، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعتزم هذا الأسبوع الإعلان عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا ، والتي ستشمل راجمات صواريخ HIMARS وذخيرة مدفعية.
في وقت سابق، قال نائب وزير الدفاع الأوكراني فلاديمير غافريلوف، في مقابلة مع صحيفة The Times البريطانية ، إن أوكرانيا ستهاجم عاجلا أم آجلا أسطول البحر الأسود الروسي بالأسلحة الغربية وستستعيد شبه جزيرة القرم.
(روسيا اليوم)
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