لافروف: العملية الروسية في أوكرانيا لم تعد تقتصر على دونيتسك ولوغانسك

حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الغرب من "إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى"، موضحا أن القوات الروسية يمكن أن تذهب إلى مدى أبعد في الرد على مثل الخطوة.



وقال لافروف، الأربعاء، إن "المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تغيرت، ولم تعد تقتصر على دونيتسك ولوغانسك".

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(العربية)