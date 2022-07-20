29
o
بيروت
39
o
طرابلس
27
o
صور
39
o
جبيل
24
o
صيدا
36
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
34
o
بعلبك
35
o
بشري
32
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
متحوّر "القنطور" الجديد من "كورونا"... هذه الفئات بخطر!
Lebanon 24
20-07-2022
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضح الأكاديمي سيرغي نيتيسوف، مدير مختبر التكنولوجيا النانوية الحيوية والأحياء الدقيقة والفيروسات بجامعة نوفوسيبيرسك، مدى خطورة النوع الفرعي "القنطور" لـ "كوفيد-19".
ويشير إلى أن المقصود هنا نوع فرعي لمتحور "أوميكرون"، الذي كما يبدو ينتقل أسرع من سابقه. ومع ذلك نأمل أنه أضعف منه.
Advertisement
ويضيف، كانت طفرات "ألفا" و"بيتا" و"غاما" و "دلتا" تمثل تطورا لنسخة ووهان الأصلية، التي انتشرت في أنحاء العالم. لذلك يجب أن نواجه "القنطور" بنفس الإجراءات التي واجهنا فيها الطفرات المتغيرات السابقة.
ووفقا له، ضمن مجموعة الخطر الأشخاص الذين أعمارهم فوق 60 عاما، ومن يعاني من مرض السكري بنوعيه الأول والثاني وكذلك الأشخاص الذين خضعوا لعمليات زرع الأعضاء ويتناولون الأدوية اللازمة، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وكذلك الذين لم يطعموا أو لم يصابوا بالمرض. لذلك يوصي بضرورة التطعيم وكذلك تجنب الأماكن العامة وارتداء الكمامات.
(روسيا اليوم)
عربي-دولي
صحة
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر معلومة عن سحوبات الدولار من المصارف.. هل ستتوقف غداً؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن سحوبات الدولار من المصارف.. هل ستتوقف غداً؟
14:19 | 2022-07-19
19/07/2022 02:19:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنانة قمر تُشعل المواقع بظهورها بالمايوه.. والجمهور: "اسم على مسمى" (صور)
Lebanon 24
الفنانة قمر تُشعل المواقع بظهورها بالمايوه.. والجمهور: "اسم على مسمى" (صور)
04:17 | 2022-07-20
20/07/2022 04:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إلى لبنان.. إسرائيل تُفجّر مفاجأة جديدة عن حقل "كاريش"!
Lebanon 24
رسالة إلى لبنان.. إسرائيل تُفجّر مفاجأة جديدة عن حقل "كاريش"!
12:36 | 2022-07-19
19/07/2022 12:36:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة تهزّ سوق الدولار.. ماذا حصل قبل ساعات؟
Lebanon 24
بلبلة تهزّ سوق الدولار.. ماذا حصل قبل ساعات؟
13:18 | 2022-07-19
19/07/2022 01:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة في إقليم الخرّوب.. "اشتراك كهرباء" يُنهي حياة مواطن!
Lebanon 24
حادثة مروّعة في إقليم الخرّوب.. "اشتراك كهرباء" يُنهي حياة مواطن!
14:36 | 2022-07-19
19/07/2022 02:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:30 | 2022-07-20
ما أولويّة "الناتو" في أوكرانيا؟
10:00 | 2022-07-20
بوتين يلجأ الى ايران... ما هي الأسباب والدوافع؟
09:30 | 2022-07-20
إنفجار يضرب أكبر سدود أميركا (فيديو)
08:30 | 2022-07-20
قلق أوروبي من المقاتلين في أوكرانيا... هل يتكرّر سيناريو أفغانستان وسوريا؟
08:00 | 2022-07-20
حرائق في كل مكان.. درجات الحرارة العالية "تعاقب" أوروبا
07:30 | 2022-07-20
مقتل عنصرين من حرس الحدود الإيراني في اشتباكات بمحافظة كردستان
فيديو
ميقاتي: لا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهراً
Lebanon 24
ميقاتي: لا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهراً
05:14 | 2022-07-20
20/07/2022 17:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. شجار بين زوجين ينتهي بسقوطهما من على الشرفة شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. شجار بين زوجين ينتهي بسقوطهما من على الشرفة شاهدوا ماذا حصل
03:23 | 2022-07-20
20/07/2022 17:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة هزت بلدا عربيا: ابن الـ 13 اغتصب طفلة.. ماذا قال الشهود؟
Lebanon 24
حادثة هزت بلدا عربيا: ابن الـ 13 اغتصب طفلة.. ماذا قال الشهود؟
08:00 | 2022-07-19
20/07/2022 17:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact