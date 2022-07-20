Advertisement

عربي-دولي

أكثر من 500 وفاة في إسبانيا جراء موجة الحرّ

Lebanon 24
20-07-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-973031-637939293192766543.jpeg
Doc-P-973031-637939293192766543.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، أن إسبانيا سجلت أكثر من 500 وفاة جراء موجة الحر التي تجتاح البلاد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قلبة نوعية... "امرأة قصيرة" تغير قانوناً في إسبانيا!
lebanon 24
20/07/2022 22:45:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل شخصين جراء الحرائق التي تجتاح مناطق واسعة في مقاطعة زامورا شمال غربي إسبانيا
lebanon 24
20/07/2022 22:45:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا الطقس يدمر الهواتف... كيف يمكن أن تحميها من الحرّ؟
lebanon 24
20/07/2022 22:45:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" نقلاً عن موقع أكسيوس: وفاة أكثر من 1000 شخص في إسبانيا والبرتغال بسبب موجة الحر
lebanon 24
20/07/2022 22:45:01 Lebanon 24 Lebanon 24

إسبانيا

الحرّ

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2022-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2022-07-20
15:00 | 2022-07-20
14:30 | 2022-07-20
14:00 | 2022-07-20
13:30 | 2022-07-20
12:30 | 2022-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website