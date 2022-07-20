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الإفراج عن سفينة شحن روسية في الهند

Lebanon 24
20-07-2022 | 13:30
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قال أوليغ أفدييف القنصل العام الروسي في مدينة تشيناي الهندية، إنه تم الإفراج عن سفينة الشحن الروسية " م ف مايا-1"، التي تم احتجازها يوم الثلاثاء في ميناء كوشين الهندي.

وأشار القنصل الروسي، إلى أن السفينة المذكورة ستغادر الميناء الهندي متوجهة إلى نقطة سيرها التالية.
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ونوه القنصل، بأن سفينة الشحن هذه وصلت إلى ميناء كوشين يوم الاثنين محملة بشحنة لسلاح البحرية الهندية وتم فرض حجز عليها يوم الثلاثاء وفق دعوى رفعتها شركة الخدمات الساحلية الإستونية Bunker Partner OU لعدم دفع حوالي 24000 دولار قيمة تزويدها بالوقود.

سمحت المحكمة العليا في ولاية كيرالا في مدينة كوتشي، حيث يقع ميناء كوشين، بتفريغ السفينة، نظرا لأن حمولتها لم تكن مرتبطة بالدعوى القضائية، وبعد ذلك ظلت السفينة تحت رقابة سلطة ميناء كوشين حتى رفع الحجز. بعد ذلك أجرى أصحاب السفينة مفاوضات وتوصلوا إلى اتفاق مع الشركة الإستونية التي سحبت الدعوى.
 
 
(روسيا اليوم)
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