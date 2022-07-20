قتلى من الشرطة العراقية بهجوم داعشي في صلاح الدين

Advertisement

ذكرت مصادر أمنية في العراق، الأربعاء، أن 6 من عناصر الشرطة الاتحادية قتلوا في هجوم نسب إلى تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني قوله إن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 7 آخرين من عناصر الشرطة العراقية.ووقع الهجوم الليلة الماضية في منطقة نائية في محافظة صلاح الدين، تقع على بعد 140 كيلومترا شمال العاصمة بغداد.وقال المصدر، الذي فضلّ عدم الكشف عن هويته، إن "عشرة إلى 15 عنصرا في داعش قاموا بمهاجمة نقطة للشرطة الاتحادية بعد منتصف الليل (الأربعاء). واستمر الهجوم نحو ساعة".ووقع الهجوم في منطقة الجلام في محافظة صلاح الدين، في منطقة لا تزال تنشط فيها خلايا داعش.وذكرت تقارير إخبارية عراقية أن حالة من الاستنفار تشهدها منطقة الهجوم الواقعة بين محافظتي صلاح الدين وديالى، فيما شرع الطيران الحربي في إجراء عملية تمشيط في المنطقة.