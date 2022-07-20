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عربي-دولي

حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الاميركيّة لأوكرانيا... ماذا تضمّ؟

Lebanon 24
20-07-2022 | 15:30
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أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أن بلاده ستعلن في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تضم 4 أنظمة "HIMARS" الصاروخية.

وقال أوستن في لقاء مع المجموعة الغربية لتنسيق تقديم المساعدات لكييف جرى، اليوم الأربعاء، عبر الفيديو إنه "في وقت لاحق من هذا الأسبوع" ستخصص الولايات المتحدة مساعدات إضافية لأوكرانيا بما فيها "أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية".
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وأضاف: "ستضم 4 أنظمة صاروخية من طراز "HIMARS" استخدمها الأوكرانيون بشكل فعال إلى حد سمح بتغيير الوضع في ساحة المعركة".
 
 
(روسيا اليوم)
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