ما سبب سعال بوتين في طهران؟

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اعتذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته اليوم في منتدى "أفكار قوية لوقت جديد" في موسكو، عن السعال الذي عزاه إلى "كثرة نشاط" مكيفات الهواء خلال زيارته الأخيرة إلى طهران.وقال بوتين بعد عدة كحات في بداية إجابته عن سؤال أحد المشاركين: "أمس كان الجو حارا جدا في طهران مع حرارة تبلغ 38 درجة. وكان مكيف الهواء يعمل بقوة هناك. لذلك أعتذر".(روسيا اليوم)