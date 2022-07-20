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عربي-دولي

موسكو: ضباط المخابرات الأميركية يعملون في كييف

Lebanon 24
20-07-2022 | 16:30
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قالت يوليا جدانوفا، عضوة الوفد الروسي إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن ضباط المخابرات الأميركية المسؤولين عن الاستطلاع وتوريد الأسلحة وتدريب الجنود، يواصلون عملهم في كييف.
 
وذكرت جدانوفا أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تنفي تورط واشنطن المباشر في النزاع، لكن ضباط وكالة المخابرات المركزية المسؤولين عن الاستخبارات وتوفير الأسلحة وتدريب الجنود الأوكرانيين يواصلون عملهم في كييف".

وأضافت أن هناك المزيد والمزيد من الأدلة على أن مدربي الناتو وموجهي المدفعية يقودون أعمال القوات الأوكرانية لإبادة المدنيين في دونباس.

وأضافت: "يبدو أن الكابيتول يريد حقا زيادة مجموعته من حوالي 200 عملية عسكرية ارتكبتها الولايات المتحدة على مدار 240 عاما من تاريخها كدولة".
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(روسيا اليوم)

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