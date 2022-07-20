البيت الأبيض عن إصابة بايدن بالسرطان: كان يشير لعلاج سرطان الجلد قبل توليه منصبه

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن إصابته بالسرطان، فيما قد يكون إعلانه هذا زلة لسان، أو إفصاحا رسميا عن إصابته بالمرض.

وخلال خطاب حول الاحتباس الحراري في ماساتشوستس، وصف بايدن الآثار الصحية للانبعاثات من مصافي النفط بالقرب من منزل طفولته في مدينة كليمونت، بولاية ديلاوير، وقال: "لهذا السبب أنا والكثير من الأشخاص الذين نشأت معهم مصابين بالسرطان". ويفسّر لماذا كانت ولاية ديلاوير تعاني من أعلى معدلات الإصابة بالسرطان في البلاد".

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وقد أوضح البيت الأبيض أن بايدن كان يشير لعلاج سرطان الجلد الذي كان يعاني منه قبل توليه مهام منصبه.