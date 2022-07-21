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عربي-دولي

ما هي تقديرات واشنطن لخسائر روسيا البشرية في الحرب؟

Lebanon 24
21-07-2022 | 00:00
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أعلنت الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، الأربعاء، تقديراتها لأعداد القتلى والمصابين بين الجنود الروس، في الهجوم الذي تشنه موسكو على أوكرانيا منذ 24 شباط الماضي.
وقال مدير الـ"سي آي إيه" وليام بيرنز إن عدد القتلى الروس في حرب أوكرانيا يقدر بنحو 15 ألفا، وعدد المصابين 3 أمثاله، أي حوالي 45 ألف عسكري.
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وأضاف بيرنز في منتدى آسبن الأمني في كولورادو بالولايات المتحدة، أن كييف هي الأخرى "تكبدت خسائر بشرية كبيرة".

وأوضح: "أحدث التقديرات الصادرة عن أجهزة الاستخبارات الأميركية ستكون رقما قريبا من 15 ألف قتيل من القوات الروسية وربما 3 أمثال ذلك من المصابين. لذا فإنه قدر كبير من الخسائر".

وتابع المسؤول الأميركي: "والأوكرانيون عانوا أيضا، ربما أقل من ذلك بقليل. لكن كما تعلمون الخسائر البشرية كبيرة".
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