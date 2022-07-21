سي آي إيه: الصين غيرت استراتيجيتها بشأن "الهجوم على تايوان"

اعتبر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، الأربعاء، أن الصين غيرت استراتيجيتها بشأن هجوم محتمل على تايوان، تحذر منه الولايات المتحدة بشدة.



Advertisement

وتابع: "يبدو لنا أن (الحرب في أوكرانيا من منظور بكين) لا تؤثر حقا في مسألة ما إذا كانت القيادة الصينية قد تختار استخدام القوة ضد تايوان في السنوات القليلة المقبلة، بل متى وكيف ستفعل ذلك".



وقلل المسؤول الأميركي من شأن التكهنات التي ترجح إمكانية أن يتخذ الرئيس الصيني شي جينبينغ قرارا بالهجوم تايوان في وقت لاحق من العام الجاري، وتحديدا بعد اجتماع مهم للحزب الشيوعي الحاكم.



وقال بيرنز: "يبدو لنا أن مثل هذه المخاطر تتزايد كلما اقترب هذا العقد من نهايته".



ورجح بيرنز، الدبلوماسي السابق، أن تكون بكين "منزعجة" من المسار الذي سلكته الحرب في أوكرانيا، قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن "اعتقد أن بإمكان قواته أن تنتصر على كييف في غضون أسبوع واحد". وقال بيرنز خلال منتدى أمني، إن الدروس التي استقتها الصين من غزو روسيا لأوكرانيا لم تنل من عزمها على غزو تايوان، بل جعلتها تعيد حساباتها بشأن "متى" و"كيف" ستفعل ذلك.وتابع: "يبدو لنا أن (الحرب في أوكرانيا من منظور بكين) لا تؤثر حقا في مسألة ما إذا كانت القيادة الصينية قد تختار استخدام القوة ضد تايوان في السنوات القليلة المقبلة، بل متى وكيف ستفعل ذلك".وقلل المسؤول الأميركي من شأن التكهنات التي ترجح إمكانية أن يتخذ الرئيس الصيني شي جينبينغ قرارا بالهجوم تايوان في وقت لاحق من العام الجاري، وتحديدا بعد اجتماع مهم للحزب الشيوعي الحاكم.وقال بيرنز: "يبدو لنا أن مثل هذه المخاطر تتزايد كلما اقترب هذا العقد من نهايته".ورجح بيرنز، الدبلوماسي السابق، أن تكون بكين "منزعجة" من المسار الذي سلكته الحرب في أوكرانيا، قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن "اعتقد أن بإمكان قواته أن تنتصر على كييف في غضون أسبوع واحد".