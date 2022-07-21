رسالة خاطئة.. قرار أوروبي بشأن سوريا يغضب المعارضة

عقب أشهر على فرضها بسبب أزمة بيلاروسيا واتهامات بنقل ركاب إلى بيلاروسيا ليتمكنوا بعد ذلك من عبور الحدود بشكل غير مشروع إلى أووربا، رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات عن شركة "أجنحة الشام" السورية للطيران.

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فقد نشر رئيس الائتلاف سالم المسلط، تغريدة عبر تويتر ندد فيها بالقرار الأوروبي.



رسائل خاطئة .. غير مقبول

ورأى أن إزالة شركة "أجنحة الشام للطيران" من قائمة العقوبات الأوروبية، غير مقبول. وبعدما أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد وقع قرار رفع الشركة من قائمة العقوبات يوم 18 تموز، موضحاً في بيان الأربعاء، أن المجلس اتخذ قرار شطب أجنحة الشام، إذ اعتبر أن الإجراءات التقييدية أحدثت الأثر المنشود فيما يتعلق بهذا الكيان، اعترض الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة.فقد نشر رئيس الائتلاف سالم المسلط، تغريدة عبر تويتر ندد فيها بالقرار الأوروبي.رسائل خاطئة .. غير مقبولورأى أن إزالة شركة "أجنحة الشام للطيران" من قائمة العقوبات الأوروبية، غير مقبول.

كما اعتبر هذا القرار رسالة خاطئة لكل مجرمي الحرب وداعميهم في العالم، لافتاً إلى أن الشركة مازالت مستمرة بدورها الداعم لنظام الأسد وميليشياته، وفق قوله.