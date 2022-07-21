بوتين وجد حليفًا جديدًا في إيران.. من هو؟

Advertisement

غادر الرئيس فلاديمير بوتين روسيا في رحلة دولية نادرة يوم الثلاثاء وحصل على مكافأة رائعة هي لقاء مع زعيم عالمي بارز أعرب عن تأييده الكامل لغزو روسيا لأوكرانيا.وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "أثناء سفره إلى إيران، عمل بوتين على ترسيخ التحالف الإيراني الروسي الذي ظهر كثقل موازن كبير للجهود التي تقودها الولايات المتحدة لاحتواء الخصوم الغربيين. التقى مع آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، الذي أصدر إعلانًا لدعم حرب بوتين في أوكرانيا من النوع الذي لم تتمكن حتى الآن الدول القريبة من روسيا من إصداره. ووفقًا لمكتب المرشد الأعلى، قال خامنئي لبوتين: "الحرب مسعى عنيف وصعب، والجمهورية الإسلامية ليست سعيدة على الإطلاق لأن الناس محاصرون في الحرب". وأضاف: "لكن في حالة أوكرانيا، لو لم تتولى القيادة، لكان الطرف الآخر قد فعل ذلك وبدأ الحرب". كما وعقد بوتين قمة ثلاثية ركزت على سوريا مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ونظيره التركي، الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي كان أيضًا في العاصمة الإيرانية، طهران".وتابعت الصحيفة، "لقد أظهر هذا اللقاء تصميم بوتين على صد محاولات معاقبة روسيا وعزلها ، والانخراط مع زملائه المعادين للولايات المتحدة مثل إيران ومع دول أخرى مثل تركيا - العضو في الناتو - التي تعتبر تحالفاتها أكثر تشابكًا. ذهب تأييد خامنئي للحرب إلى ما هو أبعد بكثير من الدعم الأكثر حذرًا الذي قدمه حليف روسي رئيسي آخر، الصين، التي تبنت ادعاء بوتين بأن الغرب لم يترك للكرملين أي خيار سوى التصرف. لقد كانت إشارة للعالم أنه مع فرض أوروبا والولايات المتحدة الآن على روسيا عقوبات مماثلة لتلك التي خنقت الاقتصاد الإيراني لسنوات، فإن العلاقة المشحونة منذ فترة طويلة بين موسكو وطهران قد تتحول إلى شراكة حقيقية.قال علي واعظ، محلل سياسي للشؤون الإيرانية في مجموعة الأزمات الدولية: "لا تزال روسيا وإيران لا تثقان ببعضهما البعض، لكنهما الآن بحاجة إلى بعضهما البعض أكثر من أي وقت مضى". وأضاف: "لم تعد هذه شراكة اختيار، بل تحالف بدافع الضرورة"."وأضافت الصحيفة، "لسنوات، كانت روسيا حريصة على عدم الاقتراب أكثر من اللازم من إيران، حتى في ظل وجود عداء مشترك بين البلدين للولايات المتحدة وتعاونهما عسكريًا بعد تدخل روسيا في الحرب الأهلية في سوريا. بالنسبة إلى بوتين، حالت محاولاته لبناء علاقات مع إسرائيل والدول العربية دون إقامة تحالف كامل مع طهران. لكن الغزو الروسي لأوكرانيا غيّر المعادلة. وبسبب عزلها المتزايد عن الأسواق الغربية، تتطلع روسيا إلى إيران كشريك اقتصادي، فضلاً عن الخبرة في الالتفاف على العقوبات. وقعت غازبروم، عملاق الطاقة الروسي، صفقة غير ملزمة بقيمة 40 مليار دولار للمساعدة في تطوير حقول الغاز والنفط في إيران، وفقًا لتقارير إيرانية. ويقول المسؤولون الأميركيون إن روسيا تتطلع إلى شراء طائرات بدون طيار مقاتلة تشتد الحاجة إليها من إيران لاستخدامها فوق أوكرانيا، وهي مسألة لم يتم التطرق إليها علنًا في اجتماعات يوم الثلاثاء. قبل زيارة بوتين، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري س. بيسكوف، لإذاعة إيرانية إن إيران وروسيا قد توقعان قريبًا معاهدة بشأن التعاون الاستراتيجي من شأنها توسيع تعاونهما في المصارف والتمويل. لقد أثار دبلوماسية القرن السادس عشر بين روسيا وبلاد فارس لتهيئة المشهد لما وعد بأنه سيكون حقبة جديدة من الصداقة بين طهران وموسكو".وبحسب الصحيفة، بدأت العلاقات الودية بين البلدين حتى قبل بدء الحرب في 24 شباط، حيث كانت التوترات الروسية مع الغرب تتصاعد. في كانون الثاني، زار الرئيس الإيراني موسكو. ثم التقى الرجلان الشهر الماضي مرة أخرى في قمة إقليمية في تركمانستان، حيث سعى الزعيم الروسي إلى تعزيز الدعم من الدول المطلة على بحر قزوين. يوم الثلاثاء، بينما التقى هو ورئيسي للمرة الثالثة هذا العام، قال بوتين إن العلاقات بين البلدين "تتطور بوتيرة جيدة" في الشؤون الاقتصادية والأمنية والإقليمية. وقال إنه ورئيسي اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والنقل، وعلى استخدام العملات الوطنية بشكل متزايد - بدلاً من الدولار الأميركي - لتصنيف تجارتهما. وتشارك رئيسي الرأي عينه، وقال لبوتين، وفقًا لنص تصريحات الكرملين، "كل شيء يتطور بسرعة كبيرة، بما في ذلك ما يتعلق بعلاقاتنا الثنائية"."