رئيس "السي آي إيه" عن شعوره حول صورة بوتين وخامنئي: "روسيا وإيران شيّبا شعري"

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قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميريية "سي آي إيه"، وليام بيرنز إن صور الرئيس فلاديمير بوتين في إيران، والتي التقطت مؤخراً خلال القمة التي جمعتهما، ذكّرته بأن المفاوضات مع الروس والإيرانيين على مر السنين هي التي "شيّبت شعره".المسؤول الأميركي بيرنز أضاف في كلمة ألقاها خلال منتدى "آسبن" الأمني، حسب ما نشرته وسائل إعلام أجنبية: "لا أشعر بالحنين عندما أنظر إلى صور الرئيس بوتين، والمرشد الأعلى الإيراني، بل أتذكر أن معظم شعري شاب من المفاوضات مع الروس والإيرانيين على مر السنين".ومن جهة أخرى، أعرب المسؤول الأميركي عن ثقته بأن السلطات الروسية تهدف إلى استعادة مناطق نفوذها في الدول المجاورة وموقعها كقوة عظمى، وتعتقد أن هذا غير ممكن دون السيطرة على أوكرانيا.وتعليقاً على زيارة بوتين إلى إيران قال بيرنز إن روسيا وإيران تحاولان مساعدة بعضهما في تفادي العقوبات الأميركية، وتبحثان عن خيارات للتحالفات بعد فترة وجيزة من زيارة الرئيس جو بايدن إلى الشرق الأوسط.