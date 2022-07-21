Advertisement

عربي-دولي

تهديدات جديدة من الخارجية الصينية في حال زارت بيلوسي تايوان!

Lebanon 24
21-07-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-973313-637940031456388066.jpg
Doc-P-973313-637940031456388066.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، بأن الصين من المؤكد ستتخذ إجراءات في حالة زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان.

وقال وانغ في إفادة صحفية يم: "أعربت الصين مرارا عن موقفها الذي ينحصر في أنها تعارض بشدة زيارة رئيسة مجلس النواب بيلوسي إلى تايوان"، مشيرا في هذا السياق إلى أنها "ستنتهك مبدأ الصين الواحدة وأحكام البيانات الصينية الأميركية المشتركة الثلاثة، وستضر بشكل خطير بسيادة ووحدة الأراضي الصينية، وستكون بمثابة ضربة خطيرة للأساس السياسي للعلاقات الصينية الأميركية، وسترسل إشارة كاذبة للقوى الانفصالية المؤيدة لاستقلال تايوان".
Advertisement

وتابع المتحدث باسم الخارجية الصينية قائلا: "إذا استمر الجانب الأميركي في التمسك بموقفه، فستتخذ الصين بالتأكيد تدابير فعالة للرد والتصدي بحزم. وسوف نفي بوعدنا".

(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:52 | 2022-07-21
15:30 | 2022-07-21
15:00 | 2022-07-21
14:30 | 2022-07-21
14:00 | 2022-07-21
13:30 | 2022-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website