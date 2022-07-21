تهديدات جديدة من الخارجية الصينية في حال زارت بيلوسي تايوان!

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صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، بأن الصين من المؤكد ستتخذ إجراءات في حالة زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان.وقال وانغ في إفادة صحفية يم: "أعربت الصين مرارا عن موقفها الذي ينحصر في أنها تعارض بشدة زيارة رئيسة مجلس النواب بيلوسي إلى تايوان"، مشيرا في هذا السياق إلى أنها "ستنتهك مبدأ الصين الواحدة وأحكام البيانات الصينية الأميركية المشتركة الثلاثة، وستضر بشكل خطير بسيادة ووحدة الأراضي الصينية، وستكون بمثابة ضربة خطيرة للأساس السياسي للعلاقات الصينية الأميركية، وسترسل إشارة كاذبة للقوى الانفصالية المؤيدة لاستقلال تايوان".وتابع المتحدث باسم الخارجية الصينية قائلا: "إذا استمر الجانب الأميركي في التمسك بموقفه، فستتخذ الصين بالتأكيد تدابير فعالة للرد والتصدي بحزم. وسوف نفي بوعدنا".(روسيا اليوم)