29
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
32
o
جبيل
24
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
25
o
بعلبك
31
o
بشري
25
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هذا البلد... سجل أكثر من 100 إصابة بجدري القردة
Lebanon 24
21-07-2022
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وزارة صحة بيرو أن عدد المصابين بمرض جدري القردة في أراضي البلاد تجاوز 100 شخص.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "أما بشأن مرض جدري القردة فيوجد لدينا، وفق معلومات اليوم، 112 حالة إصابة، وتتابع وزارة الصحة الحالة الصحية لجميع المصابين".
Advertisement
وتم تسجيل أول حالة إصابة بهذا المرض في بيرو في نهاية حزيران الماضي.
وستجري لجنة منظمة الصحة العالمية لحالات الطوارئ، اليوم الخميس، جلسة خاصة ستناقش خلالها الوضع حول انتشار هذا المرض. ومن المتوقع أن تبحث اللجنة المعلومات الأخيرة المرتبطة بانتشار جدري القردة، كما ستنظر فيما إذا كان هذا التفشي يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.
ووفق المعلومات الأخيرة قد تم تسجيل نحو 14 ألف إصابة بمرض جدري القردة في أكثر من 70 دولة، فيما تم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في أوروبا.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
دولة عربيّة قد تُنقذ لبنان وأوروبا.. "كنزٌ" ينتظر الجميع!
Lebanon 24
دولة عربيّة قد تُنقذ لبنان وأوروبا.. "كنزٌ" ينتظر الجميع!
03:15 | 2022-07-21
21/07/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في بلدة لبنانيّة... 4 أشخاص قتلوا طفلا ضرباً حتى الموت!
Lebanon 24
جريمة مروّعة في بلدة لبنانيّة... 4 أشخاص قتلوا طفلا ضرباً حتى الموت!
06:15 | 2022-07-21
21/07/2022 06:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
طرح أميركي يلوح من بعيد: رئيس توافقي بمواصفات سركيس
Lebanon 24
طرح أميركي يلوح من بعيد: رئيس توافقي بمواصفات سركيس
04:00 | 2022-07-21
21/07/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم مصرف لبنان الجديد.. من المستفيد منه؟
Lebanon 24
تعميم مصرف لبنان الجديد.. من المستفيد منه؟
23:19 | 2022-07-20
20/07/2022 11:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته المسائية
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته المسائية
14:00 | 2022-07-20
20/07/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2022-07-21
تهديدات جديدة من الخارجية الصينية في حال زارت بيلوسي تايوان!
12:30 | 2022-07-21
الاتحاد الأوروبي يدرج 6 من كبار الضباط السوريين في القائمة السوداء
12:00 | 2022-07-21
"اتفاق خفي" خفف من حدة الصراع بين روسيا وأوكرانيا
11:52 | 2022-07-21
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف محافظة دهوك شمال العراق
11:30 | 2022-07-21
بيسكوف: العلاقات الروسية - الأميركية في وضع لا تُحسد عليه
11:00 | 2022-07-21
إصابة بايدن بفيروس كورونا... ماذا كشف البيت الابيض عن حالته الصحيّة؟
فيديو
ميقاتي: لا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهراً
Lebanon 24
ميقاتي: لا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهراً
05:14 | 2022-07-20
21/07/2022 20:26:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. شجار بين زوجين ينتهي بسقوطهما من على الشرفة شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. شجار بين زوجين ينتهي بسقوطهما من على الشرفة شاهدوا ماذا حصل
03:23 | 2022-07-20
21/07/2022 20:26:59
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة هزت بلدا عربيا: ابن الـ 13 اغتصب طفلة.. ماذا قال الشهود؟
Lebanon 24
حادثة هزت بلدا عربيا: ابن الـ 13 اغتصب طفلة.. ماذا قال الشهود؟
08:00 | 2022-07-19
21/07/2022 20:26:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact