حفلات ونساء... صحيفة تكشف حياة باذخة لسيف الإسلام القذافي في هذا البلد الأوروبي

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نشرت صحيفة "الغارديان" تقريراً أعده الكاتبان بول غارونا غاليزيا وجولييت غارسايد، كشفا فيه عن تفاصيل حياة سيف الإسلام القذافي "الباذخة" عندما كان يستعد لتصدر المشهد في بلاده.وتحدث التقرير عن حفلات "باذخة" كان ينظمها أشخاص مقربون من سيف الإسلام له في عدة أماكن منها أوروغواي، ويحضرها مغنون وفتيات عاريات ويتم إطلاق ألعاب نارية.وبحسب التقرير تبلغت كلفة إحدى الحفلات 34 ألف و300 دولار وأقيمت تلك الحفلات في الفترة بين 30 كانون الأول (ديسمبر) 2006 و6 كانون الثاني (يناير) 2007".ويشير الكاتبان إلى أن سيف انتقل إلى لندن عام 2002. وبحسب أحد المصادر " تولّت شركة الاستثمار الأجنبي الليبية في لندن أموره الإدارية وتلبية احتياجاته، وتمت إدارة الأنشطة الخاصة الأخرى من جانب مجموعة من الشباب الليبيين ومن بينهم منظم حفلة أوروغواى فيصل الزواوي الذي كان في ذلك الوقت مع الاتحاد الليبي لكرة القدم. وعمل الزواوي على توفير اليخوت في البحر الأبيض المتوسط، والنوادي في البحر الكاريبي، وطائرة خاصة ودعوة الفتيات".ويشير التقرير إلى أن سيف القذافي "خلط بين السياسات العليا والسلوكيات الغريبة في صيف عام 2009. وكان الزواوي قد حجز يختاً بطول 61 قدما، مع قبطان واثنين من أفراد الطاقم الآخرين، بتكلفة 55400 يورو. وتولى الزواوي استقدام فتيات".ويضيف إن رسائل البريد الإلكتروني "تحتوي على صور لنساء عاريات في أوضاع مثيرة".واطلع كاتبا التقرير أيضاً على معلومات تفيد بأنه في آيار 2010، تلقى سيف "بريداً إلكترونيا يبدو أنه من عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل موضوعه جاء فيه: غاسلين ماكسويل، صديقة ناعومي كامبل قادمة إلى ليبيا ".ووصف البريد الإلكتروني ماكسويل بأنها "صديقة عظيمة" تريد الذهاب إلى ليبيا "بقاربها" من أجل "المتعة" في أيلول ووقعت عليه ناعومي بكلمات حب منها (حضن، وحب ونور)وأجابها سيف: مرحبا ناعومي، صديقتك مرحب بها في ليبيا. من فضلك أخبريها أن تتواصل مع محمد " (الذراع اليمنى لسيف الإسلام).