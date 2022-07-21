البيت الأبيض يحسمها... ما حقيقة إصابة بايدن بالسرطان؟







وكان بايدن يتحدث في ولاية ماساتشوستس، الأربعاء، حيث استعرض الإجراءات الجديدة التي ستتخذها إدارته لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

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وقال بايدن بصيغة الفعل المضارع باللغة الإنجليزية إنه يعاني من مرض السرطان، ولم يوضح أنه تعافى من المرض، ما جعل كثيرين يعتقدون أنه لا يزال مصابا به. وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في خطأ أثناء إلقاء كلمة، فُهم منه أنه مصاب بالسرطان، قبل أن يتدخل البيت الأبيض ويؤكد عدم إصابة الرئيس بالمرض الخبيث.وكان بايدن يتحدث في ولاية ماساتشوستس، الأربعاء، حيث استعرض الإجراءات الجديدة التي ستتخذها إدارته لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.وقال بايدن بصيغة الفعل المضارع باللغة الإنجليزية إنه يعاني من مرض السرطان، ولم يوضح أنه تعافى من المرض، ما جعل كثيرين يعتقدون أنه لا يزال مصابا به.

وفي وقت لاحق، قال البيت الأبيض إن بايدن كان يشير إلى مرض سرطان الجلد الذي أصيب به والعلاج الذي تلقاه إثر ذلك، قبل أن يصل إلى السلطة العام الماضي.



وبدا إعلان بايدن عن إصابته بالسرطان "مذهلا" بالنسبة إلى كثيرين، ويأتي في وقت يتزايد القلق بشأن صحته مع بلوغه عامه 79.